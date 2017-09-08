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Akbank, iyilik dağıtacak 1000 gönüllü genç arıyor

- Akbank, "Şehrin İyi Hali" gönüllülük projesi kapsamında 1000 gönüllü genci Türkiye genelinde topluma katkı projeleri yürütmeye davet ediyor

Akbank, iyilik dağıtacak 1000 gönüllü genç arıyor

İSTANBUL (AA) - Akbank, "Şehrin İyi Hali" gönüllülük projesi kapsamında 1000 gönüllü genci Türkiye genelinde topluma katkı projeleri yürütmeye davet ediyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, üniversiteli gençleri, Türkiye'nin her yerinde okul boyamadan sokakta yaşayanlara yardıma, kıyı temizliğinden barınak hayvanlarının bakımına kadar birçok alanda iyilik dağıtmaya çağırıyor.

Akbank'ın yıllardır çalışanlarıyla yürüttüğü gönüllülük çalışmalarını üniversiteli gençlere taşıdığı "Şehrin İyi Hali" projesine başvurular 2 Ekim'e kadar sürecek.

Geçen yıllarda gençlerden yoğun ilgi gören ve başvuruları ilk 2 günde dolan projeye, bu yıl 1000 genç davet ediliyor. Ayrıca, projede yeni sivil toplum kuruluşu iş birlikleriyle daha fazla iyilik projesi hayata geçirilecek.

Gençler, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı, Hayat Sende Derneği ve Çorbada Tuzun Olsun Derneği iş birlikleriyle eğitimden gençliğe, çevreden hayvan haklarına, sokakta yaşamak zorunda kalan insanlara yardımdan okul boyama çalışmalarına kadar pek çok projeye katılacak.

"Şehrin İyi Hali" kapsamında üniversiteli gençler, ilgi alanlarına göre katılmak istedikleri topluma katkı projesini seçebilecek ve sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle tanışarak onlardan faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler alabilecek.

Etkinlik kapsamında toplum yararına projelerde gönüllü olan 18-26 yaş aralığında yer alan üniversiteli gençler, 27. Akbank Caz Festivali programında yer alan ve 11 Kasım Cumartesi günü Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek Bonobo konserinde Akbank'ın davetlisi olacak.

Kontenjanların kısıtlı olduğu proje için başvurular "www.akbanksanat.com/sehriniyihali" adresinden yapabilecek.

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AkbankŞehrin İyi Hali
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