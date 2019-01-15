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Akbank Sanat’ta “yeni medya söyleşileri”

- DijitalHabitat.com kurucusu ve yeni nesil belgesel yapımcısı Yalçın Arı’nın katılacağı “Yeni Medya, İnsan ve Toplum” üzerine yapılacak söyleşide, izleyicilerden gelecek sorulara da yanıt verilerek etkileşimli tartışma formatı izlenecek

Akbank Sanat’ta “yeni medya söyleşileri”
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İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat’ın yeni medya söyleşilerinin ocak ayındaki konuğu DijitalHabitat.com kurucusu ve yeni nesil belgesel yapımcısı Yalçın Arı olacak.

Akbank Sanat açıklamasına göre, birbirleriyle etkileşimli milyarlarca dijital ekran üzerinden zaman-mekan algısını değiştiren yeni iletişim ortamının, farklı bir yaşam alanına dönüşmekte olduğu bu dönemde Akbank Sanat, konuyu değişik bakış açılarıyla ele almak, tartışmak ve zihinlerde yeni pencereler açmak üzere Yeni Medya Söyleşilerine ev sahipliği yapıyor.

DijitalHabitat.com kurucusu ve yeni nesil belgesel yapımcısı Yalçın Arı’nın katılacağı ve 23 Ocak’ta “Yeni Medya, İnsan ve Toplum” konulu söyleşide, izleyicilerden gelecek sorulara da yanıt verilerek etkileşimli bir tartışma formatı izlenecek.

Moderatörlüğünü Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde Öğretim Görevlisi olan İsmail Hakkı Polat’ın yaptığı söyleşiler gelecek aylarda da “İnsan ve Toplum”, “Yayıncılık”, “Kültür-Sanat”, “Para” ve “Hukuk” başlıkları ve her söyleşide konusunda uzaman farklı konuklarıyla 21 Mayıs’a kadar devam edecek.

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