Akbank Sanat'tan yeni sergi

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat, yeni medya ve dijital sanata odaklanan "İnsanın Yeni Gündemi/The New Human Agenda" başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Sanat, 13 Nisan-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında yeni medya ve dijital sanata odaklanan "İnsanın Yeni Gündemi/The New Human Agenda" başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Işın Önol ve Livia Alexander küratörlüğünde gerçekleşecek sergide, Japon Medya Sanatları Festivali’nde New Face Ödülünü ve 2015 Ars Electronica Golden Nica ödüllerini alan Alex Verhaest, Gäetan Robillard, 2019 Venedik Bienali’nde Danimarka Pavyonunda eserleri sergilenecek Larissa Sansour, 2017 Jerwood/FVU Ödülü ve 2015 Dazed Emerging Artist Ödülü sahibi Lawrence Lek, Tribeca Storyscapes Award! ve VR Arles Festivali En İyi Film ödüllerini alan Marshmallow Laser Feast, Microsoft Research’s Best Vision Award, German Design Award, UCLA Art+Architecture Moss Award, University of California Institute for Research in the Arts Award, SEGD Global Design Award ve Google’s Art and Machine Intelligence Artist Residency Award ödüllerini kazanan Refik Anadol ve 2015 TANC Asia Prize Outstanding Contribution Award, Unity Awards 2013 Best VizSim Project, The 14th Japan Media Arts Festival gibi ödüllerin sahibi teamLab’in eserleri yer alıyor.

"İnsanın Yeni Gündemi" sergisi, insan zihni, onun becerileri, güdüleri, sosyal ve doğal besin zincirleri içindeki konumlanışı ve bununla nasıl baş ettiği gibi insana dair sorular üzerine spekülatif sanatsal ve bilimsel araştırmalar içeriyor.

Yuval Noah Harari’nin ilham verici (ve çok satan) kitabı “Homo Deus: Yarının Kısa Bir Tarihi” içinde bir bölümden adını alan sergi, insanın olası geleceğinin tasarımı ve bundan sonra çabasının ne için olacağı gibi temel bir konuyla ilgileniyor.

Sergi bu bağlamda insanın küresel politik arena içindeki güç savaşı ile ilgilenmekle kalmıyor, dijital sanat teknolojilerinin ve insan davranışını temel alan sosyal medya ve bilgisayar oyunları gibi bilgisayar tabanlı platformların, mevcut güç mekanizmalarını anlamak ve dönüştürebilmek için nasıl kullanılabileceğine dair sorular soruyor.

Yeni teknolojilerin desteğiyle katılıma ve oyuna davet eden ve dijital alanın izleyiciyi içine alan tasavvur olanaklarını kullanarak üretilen işler, tüm araçlarıyla besin zincirinin en üst halkasına oturmuş olan ve dünyaya hükmeden insanın, istikrarlı sosyal sistemler inşa etmek, kendi türü ve diğer türlerle küresel çevre içinde bir arada var olmanın sürdürülebilir koşullarını oluşturabilmek konusundaki sarih yetersizliklerini de ele alıyor.

“İnsanın Yeni Gündemi / The New Human Agenda” sergisine söyleşi, atölye ve performanslar da eşlik edecek.