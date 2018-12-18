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Akbank "Şehrin İyi Hali" projesi ile 26 şehre iyilik taşıdı

- Akbank’ın dördüncü kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği “Şehrin İyi Hali” projesine bu yıl, 26 ilden 2 bin 600 genç iyiliği yaymak için gönüllü oldu

Akbank
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İSTANBUL (AA) - Akbank’ın dördüncü kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği “Şehrin İyi Hali” projesine bu yıl, 26 ilden 2 bin 600 genç iyiliği yaymak için gönüllü oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank’ın üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Şehrin İyi Hali" projesi için bu yıl rekor seviyede başvuru alındı. Geçen yıllarda da gençlerden yoğun ilgi gören ve başvuruları ilk günlerden dolan projenin 1000 olan kontenjanı, bu yıl 2 bin 600 üniversiteli gence çıkarıldı.

9 bin üniversiteli gencin başvuru yaptığı proje kapsamında 2 bin 600 gönüllü genç, iyiliklerle kalplere dokundu. Gençler, yer aldıkları gönüllülük etkinliklerinin ardından ise Volkswagen Arena’da düzenlenen Kalben konserinde Akbank’ın misafiri oldu.

Akbank bu yıl projeye beş yeni sivil toplum kuruluşu daha dahil ederek, toplamda 10 STK iş birliği ile sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi. Gençler, Toplum Gönüllüleri (TOG), TURMEPA, HAÇİKO, Yedikule Hayvan Dostları, Hayat Sende, DEM, Darülaceze Başkanlığı, Çorbada Tuzun Olsun, Down Sendromu Derneği ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Dernekleri iş birliği ile okul boyama, engellilerle spor etkinlikleri, yaşlılarla hobi atölyeleri, devlet koruması altındaki gençlerle birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikler, kıyı temizliği, sokakta yaşamak zorunda kalanlara çorba dağıtımı, barınak hayvanlarının bakımı, işaret dili atölyesi gibi 26 farklı ilde birbirinden farklı 70 sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak, kalplere dokunan iyilikler gerçekleştirme fırsatı buldu.

2015 yılında 400, 2016 yılında 500, 2017 yılında 1000, 2018 yılında 2 bin 600 üniversiteli gencin katılımıyla hayata geçen proje için Akbank, 2019 yılında daha fazla STK iş birliği ve gönüllü gencin katılımıyla etki alanını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Akbank’ın, üniversiteli gençlere sivil toplum kuruluşları ile tanışma ve gönüllülük çalışmalarında görev alma fırsatı sunduğu proje ile ilgili detaylı bilgiye "http://sehriniyihali.com/" adresinden ulaşılabiliyor.


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