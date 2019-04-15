Akbank Turizm Buluşmaları Bodrum’da başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en güçlü gelir kaynaklarından biri olan turizm sektöründeki gelişmeleri ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ele almak için sektör temsilcileri ve duayenleri buluşturan Akbank Turizm Buluşmaları’nın ilki 17 Nisan’da Bodrum’da başlıyor.

Banka açıklamasına göre, Akbank Turizm Buluşmaları 2019-2020 sezonunda turizm yatırımcıları, girişimciler ve sektörün önde gelen sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Türkiye genelinde birçok farklı turizm bölgesinde gerçekleştirilecek.

2019 sezonunda Bodrum, Antalya, Marmaris ve Manavgat’ta yapılması planlanan toplantıların ilk etkinliği, Bodrum Titanic Deluxe Hotel’de 17 Nisan Çarşamba günü saat 12.00’de başlayacak. Gün boyu sürecek olan ve turizm ile ilgilenen herkesin davetli olduğu etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Bodrum Yöre Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan ve Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz’un açılış konuşmalarıyla başlayacak etkinlik "Geleceğimiz Turizm" paneli ile devam edecek. Ayrıca etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı da bekleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Eticaret Meclis Başkan Yardımcısı Merter Özdemir moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde Akbank, Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Turizmci Dr. Cem Kınay ve Paramount Otel’in İşletmecisi Geylan Dursunoğlu turizmin gelecek trendleri ile kendi yolculukları hakkında ilham veren paylaşımlarda bulunacak.

- Dijital çözüm ortaklıkları konuşulacak

Turizm sektörünün ve dijital dünyanın başarılı oyuncularının sunumlarına sahne olacak Akbank Turizm Buluşmaları’nda sırasıyla Hotel Runner YK Başkanı Ali Beklenen, Related Dijital Üst Yöneticisi (CEO) Sedat Kılıç, Hotech Teknoloji Direktörü (CTO) Hamdullah Turgut, Goodjob Marka Mühendisi Ömürden Sezgin ve Dijital Dönüşüm Lideri Akademisyeni Kozan Demircan artan teknoloji ile gelişen turizm eğilimleri ile dijital çözüm ortaklıkları gibi birçok kolaylaşan süreci somut veriler ile işleyecek.

Titanic Deluxe Hotel’de gerçekleşecek Akbank Turizm Buluşmaları’nın organizatörü Eticaret Merkezi olmak üzere, Hotech, Graphx Ajans, Eres medya ve Dijital Yol da etkinliğe önemli desteklerde bulunan sponsorlar arasında yer alıyor. Akbank Turizm Buluşmaları Bodrum’da başlıyor