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Akbank’ın "Şehrin İyi Hali" projesine 8 bin üniversiteli başvurdu

- Akbank’ın, üniversiteli gençlere sivil toplum kuruluşları ile tanışma ve gönüllülük çalışmalarında görev alma fırsatı sunduğu projeye, 18-26 yaş aralığında yer alan üniversiteliler (ön lisans lisans, üst lisans) başvuruda bulundu

Akbank’ın
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İSTANBUL (AA) - Akbank’ın dördüncü kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği “Şehrin İyi Hali” gönüllülük projesi için 8 bin genç başvuruda bulundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank’ın dördüncü kez üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği “Şehrin İyi Hali” gönüllülük projesi için 8 bin genç başvuruda bulundu.

Proje kapsamında 2 bin genç, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 10 sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle Türkiye genelinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışmaya başladı. Gönüllüler, 24 Kasım’da Volkswagen Arena’da düzenlenecek Şehrin İyi Hali-Kalben Konseri’nde Akbank’ın misafiri olacak.

Akbank’ın üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Şehrin İyi Hali projesine bu yıl rekor seviyede başvuru oldu. Geçen yıllarda da gençlerden yoğun ilgi gören ve başvuruları ilk günlerde dolan projenin 1000 olan kontenjanı, bu ilgi üzerine bu yıl 2 bin üniversiteli gence çıkarıldı.

Akbank’ın, üniversiteli gençlere sivil toplum kuruluşları ile tanışma ve gönüllülük çalışmalarında görev alma fırsatı sunduğu projeye, 18-26 yaş aralığında yer alan üniversiteliler (ön lisans lisans, üst lisans) başvuruda bulundu. Gönüllülük etkinlikleri Türkiye’nin her yerindeki 10 sivil toplum kuruluşu aracılığıyla başladı. Şehrin İyi Hali ile gençler ilgi alanlarına göre katılmak istedikleri alanlarda faaliyet gösteren STK’lar ile tanışma ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olma fırsatı bulacak.

Gençler, Toplum Gönüllüleri (TOG), TURMEPA, HAÇİKO, Yedikule Hayvan Dostları, Hayat Sende, DEM, Darülaceze Başkanlığı, Çorbada Tuzun Olsun, Down Sendromu Derneği ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Dernekleri iş birliği ile gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak.

Ayrıca okul boyama, engellilerle spor etkinlikleri, yaşlılarla hobi atölyeleri, devlet koruması altındaki gençlerle birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikler, kıyı temizliği, sokakta yaşamak zorunda kalanlara çorba dağıtımı, barınak hayvanlarının bakımı, işaret dili atölyesi gibi birbirinden farklı sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olabilecek.

Her yıl yeni iş birlikleriyle etki alanını daha da genişleten projede, bu yıl Aksigorta “Sigorta Sponsoru” olarak yer alıyor. 26 farklı ilde gerçekleştirilecek 40’a yakın gönüllülük projesinde üniversiteli gençler Aksigorta tarafından etkinlik günü için olası kazalara karşı sigortalanacak.


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"Şehrin İyi Hali" ProjesiAkbank
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