Akbank'ın sendikasyon kredisine 1,45 milyar dolarlık talep

İSTANBUL (AA) - Akbank, geçen yıl aldığı sendikasyon kredisinin vadesi gelen 1,15 milyar dolarlık bölümü için yabancı bankalardan 1,45 milyar dolarlık talep topladı.

Akbank açıklamasına göre, Akbank, Türkiye ekonomisi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürmek için uygun koşullarda yurt dışı finansman temin etmeye devam ediyor. Banka, geçen yıl aldığı sendikasyon kredisinin vadesi gelen 1,15 milyar dolarlık bölümü için yabancı bankalardan 1,45 milyar dolarlık talep topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sendikasyonlarda vadeyi bir kez daha 1 yıl üstüne çıkardıklarını vurguladı. Türk bankacılık sektörüne artan uluslararası ilgiyi net olarak ortaya koyan bir işlemi gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Geçen yıla kıyasla sendikasyonumuza Çin, Tayvan, Hindistan ve Kore’nin de dahil olduğu ülkelerden 11 yeni bankanın katılımını sağladık. Kredi fiyatlamasını 10 baz puan düşürmemize rağmen topladığımız talep hedeflediğimiz tutarın yüzde 126'sını geçti. Sendikasyonumuza geleneksel olarak katılan ABD, Avrupa, Japonya ve Körfez bankalarına ilaveten son 1 yıldır hedef olarak belirlediğimiz Asya’dan gördüğümüz yüksek talep de bizi ayrıca mutlu etti. Akbank’ın yurtdışı borçlanmadaki uzmanlığını ve yatırımcılar nezdinde itibarını kanıtlayan bu işlem, ülkemize duyulan güveni ve artan yabancı ilgisini göstermesi açısından da önemlidir."

Bu işlemle 1,45 milyar dolarlık kredi imkanı sağladıklarını ancak bankanın güçlü bilançosu ve yüksek likiditesi sayesinde bu tutarın sadece 1,15 milyar dolarlık bölümünü kullandıklarını dile getiren Binbaşgil, "Bu işlemimizle Türk bankalarının yurt dışı finansmana erişimdeki rahatlığını bir kez daha gösterdik" ifadelerini kullandı.

