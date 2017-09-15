Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Akbank'ta ticari bankacılık Mehmet Hakan Tugal'a emanet

-Akbank Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı Mehmet Hakan Tugal, Akbank Ticari Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı

Akbank'ta ticari bankacılık Mehmet Hakan Tugal'a emanet

İSTANBUL (AA) - Akbank Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı Mehmet Hakan Tugal, Akbank Ticari Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Akbank Ticari Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Kaan Gür'ün ayrılmasının ardından yerine Akbank Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı Tugal getirildi.

Tugal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasının ardından göreve başlayacak.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Tugal, yüksek lisansını Central Michigan University'de tamamladı. 2011 yılından beri Akbank Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı olarak görev yapan Tugal, evli ve 1 çocuk babası.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akbank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5