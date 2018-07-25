Akbank'tan 3,3 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank'ın 2018 yılının ilk altı ayında 3 milyar 280 milyon TL net konsolide net kar elde ettiğini belirtti.

Akbank’ın 2018 yılının ilk yarısındaki finansal sonuçlarını değerlendiren Binbaşgil, “Yetmiş yıldır tüm paydaşlarımızın güven ve memnuniyeti birinci önceliğimiz oldu. Sürdürülebilir değer yaratma arzusuyla, ekonomimizin tüm paydaşlarına destek oluyoruz. 2018’in ilk altı ayında, etkin risk yönetimimiz ve aktif kalitemizle istikrarlı bankacılık anlayışımızı devam ettirdik.” değerlendirmesinde bulundu.

Binbaşgil, "2018’in ilk altı ayında aktiflerimiz 368 milyar TL’nin üzerine çıktı. 227 milyar TL’sı nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 285 milyar TL kredi desteği sağladık. Bu yıl reel sektöre kullandırdığımız kredilerle sağladığımız destek, geçen yılın sonundan itibaren yüzde 7,7 artarak 241 milyar seviyesine ulaştı. Mevduatımız geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 8,2 artarak 218 milyar TL seviyesine geldi. Bu dönemde bankamız, 4 milyar 162 milyon TL brüt karından 882 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 3 milyar 280 milyon TL net konsolide kar elde etti." ifadelerini kullandı.

Aktif kalitesini iyi yönetmeye 2018’in ilk yarısında da devam ettiklerini kaydeden Binbaşgil, takipteki kredi oranının bu dönemde yüzde 2,6 düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi. Binbaşgil, sektör ortalamasının altında olan bu oranın sağlıklı, nitelikli ve disiplinli büyüme yaklaşımlarının bir göstergesi olduğunu belirterek, 2018’in ilk altı ayında krediler için ayırdıkları karşılıkların ise donuk alacakların yüzde 142’si seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.





- "2018 yılında geleceğimize yaptığımız yatırım 300 milyon dolar seviyesine ulaşacak"





Akbank’ın ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlamaya devam ederken, bankacılığın geleceği için yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Binbaşgil, Türkiye’nin uluslararası platformlarda en iyi şekilde tanıtılması, ekonomik potansiyelinin yatırımcılara ve tüm uluslararası paydaşlara doğru şekilde anlatılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Binbaşgil, güçlü bilançoların sayesinde 2018’in ilk yarısında toplamda 3,6 milyar dolar tutarında uygun koşullarda finansman sağladıklarını dile getirerek, "Ülkemize ve ekonomimize güveniyor, hem Akbank’ı hem de sektörümüzü daha da ileriye taşıyacak yatırımlarımızı artan bir şekilde sürdürüyoruz. 2018 yılında geleceğimize yaptığımız yatırım 300 milyon dolar seviyesine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Akbank’ın istikrarlı ve sürdürülebilir performansının uluslararası platformlarca da takdir edildiğini belirten Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Bankamızın kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutladığımız bu önemli yılda, Euromoney dergisi tarafından altıncı kez üst üste, toplamda on ikinci kez 'Türkiye’nin En İyi Bankası' seçilerek kırılması güç bir rekora imza attık. Bu önemli başarıda en büyük pay sahibi, Türkiye’nin en nitelikli bankacıları olan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan Akbanklılar. Böylesine başarılı ve motivasyonu yüksek bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Müşterilerimiz ve hissedarlarımıza bizlere duydukları güven; çalışanlarımıza yüksek performansları için teşekkür ediyorum."