Akbank'tan bayrama özel ihtiyaç kredisi

İSTANBUL (AA) - Akbank, 48 ay vadeye kadar yüzde 1,29’dan başlayan faiz oranları ile bayram kredisi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı yaklaşırken müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için 48 ay vadeye kadar yüzde 1,29'dan başlayan faiz oranları ile bayram kredisi sunan Akbank, kampanya kapsamında kredi kullanan müşterilerine taksitlerini 2018’e kadar erteleme imkanı da sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif Özer İsfendiyaroğlu, hem bayramın yaklaşması hem de okulların açılması nedeniyle masrafları artan müşterilerine uygun faiz oranlı ihtiyaç kredisi sunduklarını bildirdi.

İsfendiyaroğlu, harcamaların arttığı bu dönemde müşterilerin ödemelerini rahatlatmak için kredi taksitlerini 2018’e kadar erteleme imkanı da sağladıklarını belirterek, "Bu sayede müşterilerimiz, ihtiyaçlarını ertelemeden uygun faiz oranı ve ertelemeli ödeme seçenekleri ile kolayca ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak bayram kredisi kampanyamızdan yararlanabilecekler." ifadesini kullandı.