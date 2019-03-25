Akbatı Koşusu'nda bin 500 kişi iyilik için koştu

İSTANBUL (AA) - "Koşmak iyi gelecek" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Akbatı Koşusu, bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Akkök Holding'den yapılan açıklamaya göre, sporu; sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde buluşturan ve bu yıl ikincisi düzenlenen koşu bin 500 kişinin katılımıyla tamamlandı.

Yediden yetmişe her yaştan misafirin yarıştığı koşuda, yetişkinler 10 kilometre ve 5 kilometre parkurlarında yarıştı. Minik sporseverler ise 4-12 yaş kategorisinde kısa mesafeli Akbatı Çocuk Koşusu'nda yerini aldı.

Koşunun ardından tatilden teknolojik ürünlere, spordan eğlenceye farklı kategorilerde 100'ün üzerinde ödül sahiplerini buldu.

Dereceye girenlere ödülleri Akiş GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy tarafından verildi.

Koşunun ardından katılımcılar, Festival Park alanında devam eden etkinliklerde, big jump (atlama kulesi) ve bungee trambolin gibi parkurlarda keyifli bir gün geçirdi. Katılımcılar, etkinlikte Geveze ve orkestra Fazla Mesai konseri ile müziğin tadını çıkardı.

Akbatı Koşusu'na, Tohum Otizm Vakfı destekçilerinden ünlü sunucu Ebru Akel ve sporcu Gökçen Arıkan da katılım göstererek iyilik için koştu.

Koşunun gelirleriyle Tohum Otizm Vakfı'na destek sağlandı.

