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Akbatı'dan "yaza merhaba" etkinliği

- Etkinlik kapsamında ziyaretçiler, 21 Haziran'da Fatma Turgut konseri ve DJ performansına ücretsiz katılabilecek

Akbatı'dan
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İSTANBUL (AA) - Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO tarafından hayata geçirilen Akbatı AVM, yaz mevsiminin başlangıcını 21 Haziran'da Fatma Turgut konseri ile kutlayacak.

Akkök Holding'den yapılan açıklamaya göre, Akbatı AVM, 21 Haziran'da düzenleyeceği "yaza merhaba" etkinliği kapsamında kapılarını 00.00'a kadar açık tutacak.

Etkinlik, Fatma Turgut'un 21.00'de başlayacak canlı sahne performansının ardından DJ performansıyla devam edecek.

Yılın en uzun gününde düzenlenecek etkinlikler tüm misafirler için ücretsiz olacak.

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AKBATI AVMAkkök HoldingFatma TurgutYaza Merhaba
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