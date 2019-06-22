Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi seminer mersin Kemal alev
Gelirini nasıl 3 kat artırdı?
Gelirini 3 kat artırdı!
SPK iki yönetmelikte değişiklik, bir tebliğe yeni madde eklemesi yaptı
Yeni madde eklendi!
TCMB'den iki tebliğde değişiklik
İki mebliğde değişiklik!
Turkcell’den turistlere özel paket
Sadece turistlere özel!
Ferrari’ye 5. kez “En İyinin de İyisi“ ödülü
En iyinin de iyisi!

Akbatı'dan "yaza merhaba" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO tarafından hayata geçirilen Akbatı AVM, yaz mevsiminin başlangıcını Fatma Turgut konseri ile kutladı. Akbatı'dan yapılan açıklamaya göre, Akbatı AVM, 21...

Akbatı'dan
banner17

İSTANBUL (AA) - Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO tarafından hayata geçirilen Akbatı AVM, yaz mevsiminin başlangıcını Fatma Turgut konseri ile kutladı.

Akbatı'dan yapılan açıklamaya göre, Akbatı AVM, 21 Haziran'da düzenlediği "yaza merhaba" etkinliği kapsamında kapılarını saat 00.00'a kadar açık tuttu.

Etkinliğe katılanlar Fatma Turgut'un yeni şarkılarıyla keyifli vakit geçirdi. Turgut, şarkılarının bu kadar kısa sürede benimsenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Fatma Turgut'un ardından DJ performansı gerçekleştirildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akbatı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5