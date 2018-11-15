Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya cumhurbaşkanlığı Murat Camadan
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu

Akçakoca kıyılarında hamsi bereketi

- Karadeniz'e açılan balıkçılar bol miktarda hamsiyle limana ulaştı

Akçakoca kıyılarında hamsi bereketi
banner17

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında ava çıkan balıkçılar, bol miktarda hamsiyle limana döndü.

Karadeniz'e açılan balıkçılar, İstanbul-Karasu açıklarında peşine düştükleri hamsiyi Akçakoca açıklarında yakaladı. 3 tekne ile yaklaşık 3 saatte 2 bin kasa hamsi avlayan balıkçılar, sofralara ulaştırılmak üzere hamsiyi limanda aracılara teslim etti.

Liman içerisinde gırgır ve trol teknelerinde bulunan hamsileri kamyonlara boşaltan balıkçılar, tekrar Karadeniz'e açıldı.

Bol miktarda hamsi avlayan teknenin kaptanı İsmail Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akerto isimli tekneleri ile Karadeniz'de hamsi peşinde koştuklarını söyledi.

Bol miktarda hamsi avladıklarını ve teknenin içini hamsiyle doldurduklarını anlatan Karayel, şöyle konuştu:

"Bu akşam bereketimiz iyiydi. Genele baktığımızda çok hamsi gözükmüyor ama bu akşam güzel bir avcılık yaptık. Bundan sonrası için umutlarımız da iyiden yana. 3 tekne olarak avlanıp 2 bin kasa hamsi tuttuk. 3 avcı teknesi bu işi başardı."

Karayel, balıkçıların "Hamsi olmayacak" gibi bir tedirginliği olduğunu kaydederek, "Şu an tüm balıkçılar hamsi beklentisinden tedirgin. Olmayacak diye bir tedirginliğimiz var, şu ana kadar bu hamsi çok daha bol olmalıydı." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AkçakocaBalıkDüzceHamsi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1