Akçakoca'dan Uzak Doğu'ya salyangoz ihracatı

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçıların avladığı salyangozlar, Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Teknelerle denize açılan balıkçılar, avladıkları salyangozlarla limana dönüyor.

Salyangozlar daha sonra Japonya, Çin ve Kore gibi ülkelere gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor.

- "Salyangoz balıkçılar için ek gelir kaynağı"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı balıkçıların salyangoz avcılığı yaptığını söyledi.

Karakaş, balıkçıların ek gelir kaynaklarından birinin de salyangoz avcılığı olduğunu dile getirerek, "Son zamanlarda balık avcılığı azaldığı için bazı balıkçılar salyangoz avcılığına yöneldi. Salyangoz avcılığı serbest. Çok fazla olmasa da günlerini kurtaracak kadar salyangoz avcılığı yapılıyor." dedi.

Bölgeden çıkan salyangozların Uzak Doğu ülkelerine gönderildiğini aktaran Karakaş, "Salyangoz Türkiye'de işlenip Çin, Japonya ve Kore gibi ülkelere ihraç ediliyor. Balıkçıların daha çok yaz aylarında avladığı salyangoz kışın da geçim kaynağı oluyor. Kar yağana kadar, ocak ayının ortalarına kadar bu avcılık yapılıyor." diye konuştu.