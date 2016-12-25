Akçakoca'ya kış aylarında da yoğun ilgi

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden olan Düzce'nin Akçakoca ilçesi, yaz mevsiminde olduğu gibi kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlıyor.

İstanbul ve Ankara gibi metropollerden ulaşım imkanlarının kolay olması dolayısıyla yaz mevsiminde olduğu gibi kış aylarından tatilcilerin uğrak mekanları arasında yer alan Düzce'nin sahil kenti Akçakoca, sahip olduğu doğal güzelliklerden özellikle Aktaş Şelalesi ve yürüyüş parkurlarıyla, hafta sonunda gelen günübirlik ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak, Akçakoca'nın, İstanbul ve Ankara gibi iki büyük kentin ortasında olduğunu vurgulayarak, "Doğa, deniz ve tarihi anlamda oldukça zengin bir turizm alanı olan Akçakoca, yazın deniz turizmine ev sahipliği yaparken, kış aylarında da trekking ve foto safari gibi doğa sporlarına uygun olduğu için ziyaretçilerin akınına uğramaktadır." dedi.

Özellikle hafta sonları doğaseverlerin uğrak mekanı olan Akçakoca'da ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki bulunan Aktaş Şelalesi'ne yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Özcan, "Yerli ve yabancı turistler doğa ile iç içe, güzel vakit geçiriyor. Aktaş Şelalesi, dere takibi yaparak ulaşılabilen heyecan verici bir parkur. Gelenlerin memnuniyeti bizi de mutlu ediyor." diye konuştu.