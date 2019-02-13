Akçansa'dan Çanakkale'ye Güzel Sanatlar Lisesi

ÇANAKKALE (AA) - Sabancı Holding Üst Yöneticisi Mehmet Göçmen, önemli bir coğrafyada bulunan Türkiye'nin, gelişmişlik açısından avantajlı demografik yapıya sahip bulunduğunu belirterek, "Yeni nesle uygun bir iş ortamı yaratmak zorundayız, bu açıdan eğitime verdiğimiz katkıyı çok önemsiyoruz." dedi.

Yapı malzemeleri şirketi Akçansa tarafından Çanakkale'de inşa ettirilen 27 derslikli ve 200 öğrenci kapasiteli Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi törenle açıldı.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Göçmen, burada yaptığı konuşmada, Akçansa'nın Türkiye'nin çimento sektöründeki lider oyuncusu söyledi.

HeidelbergCement ile başarılı bir ortaklık yürüttüklerini belirten Göçmen, "Akçansa yüzde 50-50 ortaklığıyla Türk sanayinde çok önemli bir kurumsal yönetişim örneğidir. Umarım ortağımız ile beraber bu başarılı faaliyetleri gelecekte çok daha başka boyutlara da taşıma fırsatımız olur. Türkiye çok önemli bir coğrafyada yer alıyor. Çanakkale de tarihi boyunca bu coğrafyanın en önemli kenti. Bugün 82 milyon olan nüfusumuz dikkate alındığında Türkiye, gelişmişlik açısından avantajlı demografik yapıya sahip." diye konuştu.

Türkiye'de 25 milyondan fazla öğrenci bulunduğuna dikkati çeken Göçmen, genç nüfusun geleceğin güvencesi ve en büyük itici gücü olduğunu ifade etti. Göçmen, şöyle devam etti:

"Biz de Sabancı Holding'de 'Yeni Neslin Sabancı'sı' vizyonumuz doğrultusunda çalışıyoruz. Sabancı Holding çalışanlarının yaş ortalaması 32. Sabancı Holding, Türkiye'de toplanan verginin yüzde 8'ini karşılıyor. Dolayısıyla yeni nesle uygun bir iş ortamı yaratmak zorundayız. Bu açıdan eğitime verdiğimiz katkıyı çok önemsiyoruz. Güzel sanatlar bir ülkenin sadece büyümesi için değil gelişmesi, kültürel dönüşümü için de çok önemli. O yüzden burada bu inisiyatifi kullanan Akçansa yönetimine, hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bu eser bu şehre kazandırıldı. Bu eser artık hepimize emanet. Artık söz gençlerde. Onlar kendilerine sunulan bu fırsatla çıtayı daha da yukarıya çıkartacaklar. Aralarından çok başarılı sanatçılar çıkacak."

Göçmen, "Biz bu topraklardan kazandığımızı yine bu ülkeye yatırıyoruz. Varlığımızın yüzde 97'si Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindedir. Bundan sonra da yatırımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini de kullandı.

- "Global düşün ve yerel hareket et"

Akçansa'da Sabancı Holding'in ortağı olan HeidelbergCement'in Üst Yöneticisi Dr. Bernd Scheifele ise Çanakkale ile olan ilişkilerine Gelibolu yarımadası açısından bakıldığında, Almanya ile Türkiye arasında çok güçlü ve köklü ilişkileri temsil eden bir şehirde fabrikaları bulunduğu için mutlu olduklarını anlattı.

Çimento ve ağır malzemeler sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak dünyada 65 ülkede faaliyet gösterdiklerini aktaran Scheifele, "Birinci önceliğimiz müşteriye en kaliteli çimento ve hizmetlerle birlikte imkanlar sunmaktır. Yalnızca müşterilerimiz başarılı olduğu sürece biz de başarılı olabiliriz. Operasyonlarımız oldukça lokal operasyonlar. Bizim faaliyet ilkemiz, 'Global düşün ve yerel hareket et.' Bu nedenle Sabancı Holding ve Akçansa ile uzun yıllara dayanan ilişkimizi büyük bir saygı ve sevgiyle sürdürüyoruz." diye konuştu.

Akçansa'nın, sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda yerel ihtiyaçları analiz edip en doğru noktaya temas eden projeleri hayata geçirmek konusunda son derece başarılı olduğunu vurgulayan Dr. Scheifele, Akçansa Güzel Sanatlar Lisesinin öğrencilerine başarılar diledi.

Sabancı Holding Çimento Grubu ve Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka da 17 yıldır sektörünün "En beğenilen şirketi" seçilen Akçansa'nın, istihdam, üretim ve ihracatla Türkiye ekonomisine kaynak sağladığını kaydetti.

Akçansa'nın, 1974 yılından bu yana bir parçası olduğu Çanakkale ve Çanakkaleliler için istihdam imkanı sağladığını anımsatan Saka, çevre iller ve bölgede de önemli bir ekonomik hareketlilik oluşturduklarını söyledi. Saka, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de ürettiğimiz ürünleri dünyanın dört bir yanına satarak karşılığında ülkemize önemli döviz girdisi getiriyor, cari açıkla mücadeleye katkıda bulunuyoruz. Ayrıca Çanakkale 1915 Köprüsü'nün önemli çözüm ortaklarından biri olarak projede yer alıyoruz. Akçansa, sanayi ve ticari faaliyetlerinden elde ettiği kaynakları, sosyal sorumluluk çerçevesinde kültür, sanat, eğitim ve çevre gibi alanlarda da değer yaratmak için kullanıyor. Ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimize destek olmayı son derece önemsiyoruz. Bu anlayışının en somut örneği olarak, Akçansa Güzel Sanatlar Lisemizi Çanakkale'ye kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz."

- "Çanakkale cazibe merkezi haline gelecek"

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ülkenin son yıllarda ekonomide, sanatta, idarede, bilimde, sporda ve daha birçok alanda hızla geliştiğini belirterek, "İlimizde yapılan yatırımlar da ülkemiz ve dünya çapında ses getirecek yatırımlardır. Eğitim, sağlık, spor ve ulaşımda büyük yatırımların çoğu tamamlanmış, bir kısmı da devam etmektedir. Çanakkale'miz 2022 yılında devreye girecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile baştan başa Avrupa ulaşım ağına bağlanmış olacaktır. Çanakkale'miz biten ve devam eden yatırımlarla sağlıkta, eğitimde, turizmde bir cazibe merkezi haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesi kesilip hatıra fotoğrafı çektirildi. Katılımcılar daha sonra okulu gezip bina hakkında bilgi aldı.

Törene, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar ile Akçansa'nın iş ortakları, bayileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

