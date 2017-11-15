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"Akciğer ve pankreas kanserine karşı ömür uzatan ürün geliştiriliyor"

- Geliştirilmesine devam edilen ürün ile akciğer ve pankreas kanseri hastalarına ömür uzatan terapi uygulanabileceği bildirildi

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknopark içerisinde faaliyet gösteren bir firma tarafından geliştirilmeye devam edilen "damar yoluyla alınan bir ilaç molekülü" ile akciğer ve pankreas kanseri hastalarına ömür uzatan terapi uygulanabileceği bildirildi.

Teknopark'tan yapılan açıklamada, Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi içinde, ilaç sektörüne yönelik ileri gen mühendisliği tekniklerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında kurulan firmanın, insanlarda akciğer ve pankreas kanserine karşı ömür uzatan ürün geliştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, kanserli hastalarda 6 ila 18 aya kadar ömür uzatan ürün sayesinde, bazı hastalarda bulunan tümörlerin de tamamen ortadan kaldırılabileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, son dönemlerde öne çıkan gen mühendisliği teknolojilerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gururla ifade etmek isterim ki Türkiye'deki devlet organları yüksek katma değerli teknoloji geliştiren ticari kuruluşlarla çok yakın, etkin ve sürekli iletişim halinde bulunmaya gayret ediyor. Bizler de Yıldız Teknopark olarak, devlet-özel-sektör-akademi iş birliğinde karşılıklı ihtiyaçların daha iyi anlaşılması ve bu yönde aksiyon alınması noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Son dönemlerde daha da öne çıkan gen mühendisliği teknolojileri, sektörü olduğu kadar bizleri de heyecanlandırıyor. Geliştirilen ürünün pek çok hastanın umudu olacağına inanıyoruz."




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Akciğer Ve Pankreas KanseriDamar Yoluyla Alınan Bir Ilaç MolekülüYıldız TeknoparkYıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner
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