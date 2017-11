Akdağ, Bangladeş heyetiyle görüştü - Başbakan Yardımcısı Akdağ, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Hüseyin ile bir araya geldi - Akdağ: - "Bu yılın sonuna kadar, sığınmacıların yaşadığı Cox's Bazar'a 2 sahra hastanesi kuracağız ve bunlarla birlikte çalışacak 10 adet de sağlık merkezi oluşturacağız. Böylece çocukların aşılanmalarından tutun, hamile kadınların takibine ve tedavilerine kadar belli bir yelpaze içerisinde Sağlık Bakanlığımız hizmete başlamış olacak" - "Türkiye olarak 20 bin konteyner ile 100 bin kişiye hizmet vermeyi planlamıştık. Bugünkü görüşmelerde bunu 25 bin konteynere çıkardık. Böylece 125 bin kişiye hizmet verebileceğiz" - "Bu zulüm, bir an önce bitirilmelidir ve Rohingyalı Müslümanlar bir an önce memleketlerine, yurtlarına, topraklarına dönmelidir. Bunun için Birleşmiş Milletler her türlü yaptırımı uygulamak zorundadır"

21 Kasım 2017 Salı 21:30