Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Akdağ'dan TBMM Başkanı Kahraman'a ziyaret

- Sağlık Bakanı Akdağ: "Çok güzel bir ameliyat süreci oldu. Ameliyat sonrası da iyi. Herhangi bir problemi yok. Bugün yavaş yavaş oturttular. Yarın inşallah ayağa kaldıracaklar. Durumu iyi. Ailesinden de birkaç kişiyi, kızını, oğlunu görüştürdük" - "Şununla iftihar ediyorum, Türkiye'de sağlık kuruluşları, hekimlerimiz mükemmeli başarıyorlar artık. Bu çeşit bir ameliyatı biz geçmişte Ankara'da bir tek hastanede yapabilirdik, şimdi Türkiye'de en az 50 hastanede yapabiliyoruz"

Akdağ'dan TBMM Başkanı Kahraman'a ziyaret

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna yönelik, "Çok güzel bir ameliyat süreci oldu. Ameliyat sonrası da iyi. Herhangi bir problemi yok. Bugün yavaş yavaş oturttular. Yarın inşallah ayağa kaldıracaklar. Durumu iyi. Ailesinden de birkaç kişiyi, kızını, oğlunu görüştürdük." dedi.

Bakan Akdağ, Meclis Başkanı Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akdağ, Kahraman'la tedavisinin sürdüğü yoğun bakım servisinde görüştüğünü söyledi.

Akdağ, "Doktor olmam hasebiyle ben de ziyaret ettim. Tabii yoğun bakımlara sık ziyaretçi almıyoruz ama selamlaştık, merhabalaştık. Birbirimizle bir iki kelam ettik. Durumu iyi elhamdülillah. Yoğun bakımdaki hekim arkadaşlarla da görüştük." ifadelerini kullandı.

Kahraman'ın zor ama başarılı bir ameliyat geçirdiğine dikkati çeken Akdağ, şöyle konuştu:

"Şununla iftihar ediyorum, Türkiye'de sağlık kuruluşları, hekimlerimiz mükemmeli başarıyorlar artık. Bu çeşit bir ameliyatı biz geçmişte Ankara'da bir tek hastanede yapabilirdik, şimdi Türkiye'de en az 50 hastanede yapabiliyoruz. Çok güzel bir ameliyat süreci oldu. Ameliyat sonrası da iyi. Herhangi bir problemi yok. Bugün yavaş yavaş oturttular. Yarın inşallah ayağa kaldıracaklar. Durumu iyi. Ailesinden de birkaç kişiyi, kızını, oğlunu görüştürdük. Şükürler olsun."

Akdağ, Kahraman'ın yoğun bakım sürecinin ne zaman biteceğine yönelik soruya, "Bir şey söyleyemem, hekimlerine sormak lazım ama bugün görebildiğim ve hekimlerinden aldığım bilgilerle durumu iyi. Bundan da biz çok memnunuz, Allah'a şükrediyoruz." yanıtını verdi.

Bakan Akdağ, açıklamalarının sonunda hastanenin önünde bulunan basın mensuplarının ve Türk milletinin yeni yıla hayırlarla girmesi temennisinde bulundu.

Basın mensuplarına, "Sizin gerçekten büyük emeğiniz var. Bakın bir kış günündeyiz. Biz içerideydik, siz bizi burada beklediniz." diyen Akdağ, teşekkür etti.

Öte yandan eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut da Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Recep AkdağSağlık DurumuTBMM Başkanı İsmail Kahraman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.