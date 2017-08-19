Akdağmadeni'nde toplu temel atma ve açılış töreni

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'ye karşı her türlü düşmanlığı yapıyorlar, Türkiye'nin hükümranlık alanına giriyorlar, içişlerine karışıyorlar, Türkiye bunlara karşı tavır koyduğunda Türkiye'yi suçluyorlar." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, ilçe meydanında düzenlenen toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki seçimlerle ilgili açıklamasına değindi.

Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan, Türk vatandaşıyken Alman vatandaşlığına geçmiş, Almanya'da seçme ve seçilme hakkına sahip Türk kökenli vatandaşlara seslendiğini vurgulayan ve Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, devletin birliğini ve milleti temsil eder. Milletin her bir ferdini temsil eder ve onlar adına bütün dünyaya ve milletimizin dünyanın neresinde olursa olsun fertlerine seslenme ve onların birlikte hareket etmesini söyleme hakkına sahip. Bizim anayasamız milletin birliğini ve devleti temsil eden Cumhurbaşkanına bu yetkiyi de verdi. Türkiye'ye karşı her türlü düşmanlığı yapıyorlar, Türkiye'nin hükümranlık alanına giriyorlar, içişlerine karışıyorlar, Türkiye bunlara karşı tavır koyduğunda Türkiye'yi suçluyorlar."

- "Boşuna hesap yapmayın"

Bozdağ, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Türkiye sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetlerinden ibaret değildir. Neredeyse yüzde 50'si anayasa referandumuna 'Hayır' dedi. Onların da bizden beklentisi var. Sert pazarlıkları sürdürmemiz, yanlış uzlaşmalara girmememiz lazım. Biz bizden umutlanan ve bizimle diyalog isteyen bu yüzde 50'ye yanlış sinyal de vermemeliyiz" sözlerini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bakın bir ülkenin Başbakanı Türkiye'deki halk oylamasında 'Hayır' oyu kullanan vatandaşlarımızı asil vatandaşlarımız, kendisinin yönlendirebileceği, yönetebileceği kişiler olarak görüyor ve onlara çok büyük bir saygısızlık yapıyor. 'Hayır' oyu verenler de 'Evet' oyu verenler de bu milletin ve devletin onurunu korumak gerektiğinde, 15 Temmuz'daki gibi birlik olmayı daima bildiler bundan sonra da bileceklerdir. Boşuna hesap yapmayın."

Bu durumun Türkiye'nin içişlerine müdahale olduğuna işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Dışişleri Bakanı 'Hayır' oyu verenlerden 'Almanya'ya gelen olursa AB ülkelerine gelirlerse vize istemeyelim'. 'Evet' oyu verenlerden vize isteyelim, 'Hayır' oyu verenlerden vize istemeyelim'. diyor. Peki bu ne demek? Türkiye'den Almanya'ya girmek isteyen vatandaşlara tehdit değil mi? 'Eğer siz evet verirseniz ben sizi Almanya'ya almam, hayır verirseniz ben sizi Almanya'ya alırım' demek değil midir? Ve bunu bir Dışişleri Bakanı söylüyor. Başka şey yapmıyor. Ve Merkel'in partisi 'Hayır'a çalıştı. Almanya'nın devlet televizyonu 'Hayır' kampanyası yaptı, 'Hayır' çıksın diye Bavyera eyaletinde opera binasına 'Hayır' pankartları astı. Türk bakanların orada Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmesine, Türk toplumuyla hareket etmesine izin verilmedi ama 'Hayır' diyenlerin hepsine kapılar sonuna kadar açık. Peki bunlar Türkiye'nin seçimlerine, içişlerine burun sokmak, müdahale etmek değil midir?"

- "Hiç kimse Türk milletine saygısızlık yapamaz"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, herkesin dönüp kendisine bakması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"PKK terör örgütü, Almanya'da alenen terör faaliyetlerinde bulunuyor, para topluyor, eğitim veriyor, Kandil'e oradan terörist gönderiyor, pek çok eylem ve gösteri yapıyor, Türkiye'nin aleyhinde faaliyette bulunuyor. '4 bin 500 dosya verdik' diyor Cumhurbaşkanımız. Bir tanesiyle bile ilgili bir gelişme yok. FETÖ'cüler, darbe yapanlar ve kaçanlar Almanya'dan himaye görüyor. Türkiye'ye ihanet, düşmanlık edenler, oradan himaye görüyor. Ben buradan soruyorum, bir de empati yapın. Almanya'da terör yapan PKK gibi Almanya aleyhine terör yapan bir örgüt olsa onlara Türkiye kucak açsa Almanya ve Alman halkı ne der? FETÖ gibi bir terör örgütü olsa Almanya'da, Türkiye'de ona Almanya aleyhinde kucak açsa Alman halkı ve Almanya ne der? Almanya'da darbeye kalkışılmış olsa 250 Alman vatandaşı öldürülse 2 bin 193 Alman vatandaşı yaralansa hükümet, meclis kapatılmak istense bunları yapanlar da Türkiye'ye sığınsa Türkiye de bunları korusa Alman halkı, Alman hükümeti buna ne der? Almanya'ya ihanet etmiş olanları Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayıp devlet nişanı verse Alman halkı, Almanya bundan razı olur mu? Olmaz ama onlar Türkiye'nin aleyhine bunun tamamını yapıyorlar."

Türkiye'nin ve Türk milletinin hukukunu korumanın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Hükümet, Meclis ve siyasetçilerinin görevi olduğuna dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Biz milletimizin onurunu, hukukunu daima koruduk, bundan sonra da canımız pahasına korumaya devam edeceğiz. Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması, seslenişi Türk kökenli Alman vatandaşlarına. Herhangi bir kimseye hakaret falan da yoktur ama dikkat edin Almanya'dan yapılan açıklamalar saygısızca, küstahça, had bilmez bir şekilde hakaret içeren bir üslupta yapılıyor. Hiç kimse Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, onun temsilcisine, Cumhurbaşkanı'na, Hükümeti'ne, Meclis'ine saygısızlık yapamaz. Yaptığı zaman da bunlar karşılıksız asla bırakılamaz. Kim ki milletimize, devletimize karşı olumsuz bir yaklaşım içerisine girerse Türk milleti ve Türkiye Devleti, onurunu korumak için asaletine yaraşır tavrı bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir. Öyle ıslıklarla ya da tehditlerle ve şantajlarla birtakım olumsuz yol ve yöntemlerle hizaya getirilecek bir millet de değildir Türk milleti, hizaya sokulacak bir devlet de değildir Türkiye Cumhuriyeti. Herkesin bunu böyle bilmesi lazım. Kim bize nasıl muamele yapıyorsa bizim de mütekabiliyet ilkesi gereği aynı muameleyi yapma hakkımız vardır. Türkiye bu hakkını kendine karşı davrananlarla ilgili olarak kullanmayı gerektiğinde bugün olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir."

Konuşmanın ardından toplu temel atma ve açılış töreni gerçekleştirildi.

Daha sonra Bozdağ ve beraberindekiler, temeli atılan ve açılışı yapılan bazı tesisleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

(Bitti)