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Akdamar Adası her mevsim güzel

- Yazın yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, kışın da çoğunluğunu fotoğrafçıların oluşturduğu ziyaretçilerini ağırlıyor - Fotoğrafçı Şengül: - "Adadan çok mutlu ayrılıyorum. Bizim gibi gelen birçok fotoğrafçı grubu var. Bu karda kışta, soğuk havada tepeye tırmanarak fotoğraf çekiyorlar. İnanılmaz güzel bir ortam" - Fotoğrafçı Akbulut: - "Tabiatın soğuk olmasından ziyade insanların sıcak kanlılığı bizi hep ısıttı. Titreye titreye de olsa memnuniyetle buraları fotoğrafladık"

Akdamar Adası her mevsim güzel

VAN (AA) - ÖZKAN BİLGİN - Van Gölü içerisinde bulunan Akdamar Adası, kışın da fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Van'ın en önemli tarihi ve turistik değerleri arasında bulunan Akdamar Adası ve üzerindeki Ermeni kilisesi, kışın gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü.

Ada ve kilise soğuk hava ve kara rağmen fotoğraf tutkunları ve vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor

Bölgeyi görmek için tur düzenleyen fotoğrafçılar, Akdamar Adası'nı görüntülemeden kentten ayrılmıyor.

Akdamar Adası'na kış mevsiminde ilk kez geldiğini belirten fotoğrafçılardan Enver Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin fotoğrafçılar için eşsiz bir görüntü kaynağı olduğunu söyledi.

Şengül, adada bol bol fotoğraf çektiğini ifade ederek, "Adadan çok mutlu ayrılıyorum. Bizim gibi gelen birçok fotoğrafçı grubu var. Bu karda kışta, soğuk havada tepeye tırmanarak fotoğraf çekiyorlar. İnanılmaz güzel bir ortam." dedi.

- "Adadan ayrılmak istemiyorlar"

Bölgeye tur düzenleyen bir şirketin yöneticisi Engin Pişkin ise İstanbul'dan gelen 24 kişilik profesyonel fotoğrafçı grubuna rehberlik yaptığını ve bu gruba başta Akdamar Adası olmak üzere kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdirdiğini söyledi.

Soğuk havaya rağmen Van Gölü sahilinin büyük bölümünü gezdiklerini anlatan Pişkin, "Misafirlerimiz kentimize ilk kez geldiler ve gezimizden inanılmaz keyif aldıklarını söylediler. Hava soğuk olmasına rağmen adadan ayrılmak istemiyorlar. Normalde ziyaretlerimize ayırdığımız sürelerin hiç biri tutmadı. Çünkü ziyaretçilerimizi götürdüğüm yerlerde halk ile sohbet ettiler ve oranın güzelliğinin etkisiyle süreyi hep uzatmış olduk." diye konuştu.

Bölgeye ilk kez geldiğini belirten fotoğrafçılardan Cumhur Akbulut da Kars'tan başlayan yolculuklarının Van'da son bulduğunu anlattı.

Havanın soğuk ancak yolculuklarının "çok sıcak" geçtiğini vurgulayan Akbulut, bölgeyle ilgili ön yargılarının kırıldığını dile getirdi.

- "İnsanların sıcak kanlılığı içimizi ısıttı"

Gezileri boyunca çok sıcak kanlı insanlarla karşılaştıklarını ifade eden Akbulut, "Tabiatın soğuk olmasından ziyade insanların sıcak kanlılığı bizi hep ısıttı. Titreye titreye de olsa memnuniyetle buraları fotoğrafladık. Çok memnun ayrılıyoruz. İstanbul'da buranın tanıtımını da yapacağız. İnşallah yeniden gelmek nasip olur." dedi.

Fotoğrafçı Haluk Ak da bölgeyi merak ettikleri için İstanbul'dan geldiklerini ve dolu dolu üç gün yaşadıklarını ifade ederek," 'İnsanın bıyığı donarmış' derlerdi de inanmazdık. Burada onu yaşadık. Eksi 25 derecede Kars'taki Ani Harabeleri'nde bunu yaşadık. Buraya gelmekten çok mutlu olduk. Tekrar tekrar geleceğiz inşallah." diye konuştu.

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