Akdeniz Belediyesindeki görevlendirme

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Akdeniz Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Kaymakam Hamdi Bilge Aktaş görevine başladı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca Akdeniz Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Aktaş, ilk olarak birim yöneticileriyle toplantı yaptı.

Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşlara verilen belediyecilik hizmetlerinde aksama yaşanmaması için azami ölçüde gayret gösterilmesini istedi.

Belediye hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için belediye yöneticileriyle ortaklaşa çalışacaklarını belirten Aktaş, devletin kendilerine verdiği bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğini ifade etti. Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu süreçte Akdeniz Belediyesi yöneticileri ve personeliyle çalışacağız. Valisinden, kaymakamına, belediye başkanından, yöneticisine kadar hepimizin varlık nedeni yöre halkına hizmet etmektir. Bizim varlığımızın kutsiyeti yoktur, aksine halkımıza yaptığımız hizmetle varlığımız tescillenir. Herkes üstüne düşeni yaptığı sürece herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Ben de dahil olmak üzere hizmeti yapan da yapmayan da karşılığını alacaktır. Herkes kendi alanında uzmandır. O yüzden herkes kendi görevini yapacaktır. Ben size bir maestro, bir koro şefi gibi eşlik edeceğim. Esas elemanlar sizlersiniz. Öneri getireceksiniz, gerektiğinde 'Hayır' demesini bileceksiniz. Akdeniz halkımıza en güzel hizmeti hep birlikte yapacağız."

Aktaş, daha sonra yöneticilerden birimler hakkında bilgi aldı.

Mersin'de "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla aranan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk görevden uzaklaştırılarak, Belediye Başkanlığı için Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş görevlendirilmişti.