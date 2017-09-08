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Akdeniz Belediyesinin tenis kortu açıldı

- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi tarafından, ilçedeki ilk tenis kortu inşa edildi

Akdeniz Belediyesinin tenis kortu açıldı

MERSİN (AA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından inşa edilen tenis kortu hizmete açıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içerisinde ilk olan tenis kortunun yapımı tamamlandı.

Spor Toto Teşkilatının destekleriyle profesyonel ölçüler kullanılarak Yeni Mahalle'deki Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'na yapılan kortta, tenis kursu öğrencileri de çalışmalara başladı.

Eğitmen hocaların gözetiminde çalışan çocuklar, tenis raketleriyle servis atışları yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, gençleri uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklara kapılmaktan koruyacak en önemli kalkanın spor olduğunu belirtti.

Akdeniz ilçesine yeni spor sahalarının kazandırdıklarını aktaran Pamuk, ilçe sınırlarında ilk kez tenis sahası yapımının gerçekleştirmenin kendilerine nasip olduğunu, verilen hizmetlerin vatandaşları mutlu ettiğini dile getirdi.

Pamuk, profesyonel ölçülerde inşa edilen ve akrilik boyayla zemini oluşturulan tenis sahasının kursiyerler ve vatandaşlarca çok beğenildiğini kaydetti.

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Akdeniz BelediyesiKortMersin
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