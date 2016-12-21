Akdeniz Bölgesi'nde kış

ADANA (AA) - Yurtta etkili olan olumsuz hava koşulları Akdeniz Bölgesi'nde yaşamı güçleştiriyor.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sertavul Geçidi'nde gece başlayan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte büyük güçlük çekti.

Mut ilçe merkezine 3 yıl aradan sonra kar yağdı.

Kar yağışının ardından büyük mutluluk yaşayan çocuklar ve vatandaşlar kar topu oynadı. Mut ilçesi Bölge Trafik ile Jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri de yolda buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Silifke'de ilçe merkezi ve yüksek kesimleri de kar yağışından etkilendi.

Çamdüzü mevkisinde Kıbrıs şehitliğinden itibaren yoğunlaşan kar yağışı, ilçe merkezinden yüksek kesimlere doğru giderek etkisini arttırdı. Kar yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken araçlar yollarda güçlükle ilerleyebildi. İlçe merkezinde uzun süreden beri ilk kez kar görmenin şaşkınlığını yaşayan ilçe sakinleri sokaklarda kar topu oynayıp, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

- Torosların eteklerine mevsimin ilk karı yağdı

Toroslar'ın eteğinde bulunan Adana'nın Aladağ ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Öğlen başlayan yağışın ardından ilçede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Taşımalı eğitim yapan okullardaki servis araçları zincir takarak ulaşım yapabildiler. Okullarda öğrenciler, kar topu oynayarak eğlendi. Karın ilçede seyrine doyumsuz manzaralar oluşturduğu görüldü.

Öte yandan, Adana-Aladağ karayolu Hasandede geçidinde trafik polislerinin bu yöne gidecek sürücüleri tedbir almaları konusunda uyardığı belirtildi.

- Hatay'da da kar yağışı etkisini gösterdi.

Belen, Hassa, Samandağ ve Yayladağı ilçelerindeki dağlık kesimler ile Altınözü ilçe merkezinde yoğun kar yağışı yaşandı.

Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. İlçenin neredeyse tamamı beyaza bürünürken çocukların kar eğlencesi objektiflere yansıdı.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.