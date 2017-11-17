ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Nurullah Öztürk, medya okuryazarlığı alanında yeterli eğitim kadrosu bulunmaması, bu alanla ilgili konuların liseye geçiş sınavlarında sorulmaması ve dersin seçmeli olmasının beklenen verimi düşürdüğünü ifade etti.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, RTÜK Üst Kurul Üyesi Öztürk, Fransa'nın Marsilya şehrinde düzenlenen Akdeniz Düzenleyici Ağı 19.Toplantısı'nda, "Medya Okuryazarlığı ve Çocukların Korunması: Türkiye Tecrübesi" konulu bir sunum yaptı.

Öztürk, RTÜK öncülüğünde medya okuryazarlığı eğitiminin 2006'da Milli Eğitim Bakanlığı ile pilot uygulamasının okullarda yapıldığını aktardı.

Bakanlıkla yaptıkları protokol ile medya okuryazarlığı dersinin önce ortaöğretimde 6, 7 ve 8. sınıflarda, daha sonra ise 7. ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulduğunu belirten Öztürk, 2011'de yapılan yasa ile konunun RTÜK'ün görevleri arasında yer aldığını anlattı.

Öztürk, medya okuryazarlığının sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de çok önemli olduğunu belirtti.

Medya Okuryazarlığı projesini destekleyen "Akıllı İşaretler", "Medya Okuryazarlığı Web Sitesi", "Haydi Çocuklar Uykuya" ve "RTÜK Çocuk Web Sitesi" hakkında bilgi veren Öztürk, Avrupa Konseyince hazırlanan "İnternet Okuryazarlığı El Kitabı"nın Türkçeye tercüme edilerek dağıtıldığını ifade etti.

Medya okuryazarlığı alanında yeterli eğitim kadrosunun bulunmaması, bu alanla ilgili konuların liseye geçiş sınavlarında sorulmaması ve dersin seçmeli olması nedeniyle verimin düştüğünü ifade eden Öztürk, RTÜK tarafından medya okuryazarlığı ile ilgili araştırmaların ve uluslararası konferansların düzenlendiğini de vurguladı.











