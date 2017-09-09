Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

Akdeniz hasret kaldığı yollara kavuşuyor

KHK kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi ekipleri, 5 mahallede 8 ton asfalt ve 2 bin 200 metrekare parke taşı çalışması yaptı.

Akdeniz hasret kaldığı yollara kavuşuyor

MERSİN (AA) - Kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi, 5 mahallede 8 ton asfalt ve 2 bin 200 metrekare parke taşı çalışması yaparak ilçenin önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturdu.

Görevlendirme yapılan belediyenin bütçesi 8 ayda fazla verdiAkdeniz Belediyesinden şeffaf belediyecilik uygulamasıTerörden temizlenen Akdeniz ilçesi geleceğe hazırlanıyor

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Puğ Karacadağ, Parmakkurdu, Yanpar, Yukarı Burhan ve Hebilli Mahallerinde asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, asfalt yapım çalışmalarını koordinasyon içinde ve programlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çalışmalara en çok ihtiyaç olan mahallelerden başlandığını aktaran Pamuk, şunları kaydetti:

"Merkezin yanı sıra en uzak mahallelerimizde de asfalt ve kilit taşı çalışması yapıyoruz. Fen işleri ekibimiz vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak, titiz bir şekilde çalışıyor. Bu sağlıklı iletişim sonucu ortaya çıkan verimli çalışmadan vatandaşlarımız, muhtarlarımız memnun, biz de memnunuz. Yapılan çalışmaların ödeneğini tahsis eden Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a ve Sayın Valimiz Ali İhsan Su'ya bir kez daha teşekkür ediyorum."

Parmakkurdu Mahallesinin muhtarı İdris Yılmaz da bölgenin yıllardır belediyeden hizmet alamadığını, son birkaç aydır çok güzel çalışmalar yapıldığını belirtti.

Yukarı Burhan Mahallesinin muhtarı Salim Serin ise 3 dönemdir muhtar olduğunu, geçen 2 dönem bu dönemdeki gibi hizmet alamadıklarını dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.

Muhabir: Mustafa Güngör

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz BelediyesiAsfalt Yapım çalışmalarıHizmetKHKMersinMuhittin PamukTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5