Akdeniz Heykeli, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin önemli heykeltıraşlarından İlhan Koman'ın eserlerinden Akdeniz Heykeli, İstiklal Caddesi'ne taşındı. Üç yıl önce İsrail protestosunda kırılan Akdeniz Heykeli, Galatasaray Meydanı'ndaki yeni yerine konuldu.

Akdeniz Heykeli, yarın resmi açılışı yapılacak Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binasında sergilenmeye başlandı.

Binanın cadde ve Galatasaray Lisesi tarafı tamamen şeffaf camla kaplandı. Giriş katında tüm Yapı Kredi Yayınları’nın bulunduğu binada, kafe, kütüphane, fuaye, tiyatro salonu, çocuk etkinlik alanı ve okuma alanı da mevcut.

Akdeniz Heykeli ise İstiklal Caddesi’nden görülecek şekilde binanın üçüncü katındaki bir noktaya yerleştirildi.

- Heykelin hikayesi

Heykel, ilk olarak 1980 yılında Büyükdere Caddesi’ndeki Halk Sigorta binasının önüne dikilmiş, bir süre Galatasaray Meydanı'nda, bir süre Levent'teki Yapı Kredi binasının önünde durmuştu.

4 ton ağırlığı olan ve her biri 12 milimetre kalınlığındaki 112 metal levhanın yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş, kollarını açmış bir kadın figürü şeklindeki Akdeniz Heykeli, İstanbul'un en tanınan eserlerinden biri olarak biliniyor.

2014 yılında İsrail’in Levent'teki İstanbul Başkonsolosluğu önündeki Gazze protestosu sırasında kolu kırılan heykele ev sahipliği yapmak için, Koman'ın memleketi Edirne ve Antalya’nın Muratpaşa ilçesi harekete geçmişti.

Heykel, gerekli tamir ve bakımlardan geçirilerek yenilenen Yapı Kredi Kültür Sanat binası olan yeni mekanında sanatseverlerin ilgisine sunuldu.