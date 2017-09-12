Akdeniz metruk evlerden kurtuluyor

MERSİN (AA) - Kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi, metruk durumdaki evlerin yıkımı konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince harabe durumdaki evlerin yıkımına hız verildi.

Çalışmalar kapsamında, Yapı Kontrol Müdürlüğünce ilçede tespit edilen 142 metruk binadan 65'nin yapılan incelemeler sonucu yıkılması kararlaştırıldı. Kararın ardından 24 binanın yıkım işlemleri başlatıldı.

- "14 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik"

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, muhtarlar ve vatandaşlardan mahallelerdeki metruk binaların kötü amaçlarla kullanılması nedeniyle yoğun şikayetler aldıklarını belirtti.

Önce yapıların sahipleriyle irtibata geçtiklerini ve sonrasında yıkım işlemini yaptıklarını aktaran Pamuk, "Bina sahibi vatandaşlarımızla diyalog kurarak yasal prosedürü tamamlıyoruz. Gerekli muvafakatı aldıktan sonra maliyeti nedeniyle arsası üzerindeki metruk yapıyı yıkamayan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda 14 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Şu an yıkım kararı bulunan diğer binalarda da en kısa zamanda çalışma başlatılacak. Bunların çevreye verdiği zarar önlenecek." ifadesini kullandı.