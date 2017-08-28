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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pakistanlı hastalara umut olacak

- Dünyanın kadavradan ilk rahim nakli yapılan, Türkiye'nin ilk yüz ve kol nakillerinin gerçekleştirildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Pakistanlı karaciğer hastalarına da şifa dağıtacak - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Aydınlı: - "Hekim, ameliyathane, yoğun bakım ünite sayısını ve kalitesini artırdık. Hastaların geliş gidişleri, karşılama, yatırılması ve tedavi süreci için program hazırladık"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pakistanlı hastalara umut olacak

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Dünyanın kadavradan ilk rahim nakli yapılan, Türkiye'nin de ilk yüz ve kol nakillerinin gerçekleştirildiği, her yıl binlerce hastaya şifa olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Pakistankaraciğer hastalarına da umut dağıtacak.

Sağlık Bakanlığının sağlık turizmindeki çalışmaları kapsamında, Pakistan'dan karaciğer hastalıkları ve transplantasyonu (nakli) ile doğumsal kalp anomalisi hastalarının tedavilerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi kararının ardından, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hazırlıklar başlatıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl da başarılı ameliyatlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aydınlı, 8 ayda 150 böbrek, 33 karaciğer nakli yaptıklarına dikkati çekerek, canlı vericiden ve beyin ölümü gerçekleşen kişilerden kadavra nakilleri yaptıklarını bildirdi.

Organ nakil sayılarının önemli bir seviyeye çıktığını anlatan Güçlü, alt yapıları sayesinde bir günde beş böbrek nakli yapabildiklerini vurguladı.

- "Sağlık turizminin de başkenti olmalıyız"

Tedavi için yurt dışından gelen hastaları da olduğuna değinen Aydınlı, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızın Pakistan ile bir anlaşması oldu. Pakistan'da karaciğer nakli için bekleyen kişiler, Türkiye'deki kamu hastanelerinde nakil olacaklar. Bunun için çalışma yapıyoruz, Pakistan'a girişler yapıldı, talepleri bekliyoruz. Böylece yurt dışından gelen hastamız da artacak. Bakanlığımız ile koordine şekilde çalışmaları yürütüyoruz. Ona göre bize haber iletilecek, hasta portalından gelecek hastalara yardımcı olacağız. Hekim, ameliyathane, yoğun bakım ünite sayısını ve kalitesini artırdık. Hastaların geliş gidişleri, karşılama, yatırılması ve tedavi süreci için program hazırladık. Bütün sistem bakanlığımızın anlaşması dahilinde yürütülecek."

Turizmin başkenti Antalya'da, sağlık turizminin de merkezi olmak gerektiğini aktaran Aydınlı, devletin bu konuda teşvikleri bulunduğunu anımsatarak, "Dünyada organ naklini en kaliteli ama en ucuza yapan ülke durumundayız. Yurt dışındaki hastalar hem böbrek hem karaciğer nakli için geliyorlar. Böbrek nakli birçok ülkede yapılabiliyor ama özellikle karaciğer nakli için çok gelen var." ifadelerini kullandı.

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Akdeniz ÜniversitesiKaraciğerOrgan NakliPakistanProf. Dr. Bülent Aydınlı
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