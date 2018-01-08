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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden "hastane" açıklaması:

- "Bölgede ve Türkiye'de önemli bir referans konumunda olan üniversitemiz hastanesi, ülkemizdeki tüm üniversite hastanelerinin yaşadığı oranda mali sıkıntılar yaşamaktadır" - "Bu mali sıkıntılar haberlerde yer aldığı gibi sağlık hizmetlerinin durmasına yol açacak oranda asla değildir"

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünce, bölgede ve Türkiye'de önemli referans konumunda olan üniversite hastanesinin yaşadığı mali sıkıntının, kurumun sağlık hizmetlerinin durmasına yol açacak oranda olmadığı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurulduğu günden bugüne her branşta verdiği kaliteli sağlık hizmeti ile gerek yurt içinden gerekse yurt dışından hastaların en çok tercih ettiği üniversite hastanelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin mali durumuyla ilgili, son birkaç gündür kamuoyu ve hastaneden sağlık hizmeti alan ya da almayı düşünen hastaları endişeye sevk edecek haberlere yer verildiği kaydedildi.

Bölgede ve Türkiye'de önemli bir referans konumunda olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin, Türkiye'deki tüm üniversite hastanelerinin yaşadığı oranda mali sıkıntılar yaşadığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ancak bu mali sıkıntılar haberlerde yer aldığı gibi sağlık hizmetlerinin durmasına yol açacak oranda asla değildir. Bu konuda gerek YÖK'te gerekse ilgili bakanlıklarda çözüme yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yönetim olarak konuyu yakından takip etmekteyiz. Başarılı nakil operasyonları ile adını tüm dünyaya duyuran Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, verdiği kaliteli sağlık hizmetine 35 yıldır başarı ile devam etmektedir. Hastanemiz, bu hizmetleri daha ileriye taşıyabilmek için geçtiğimiz aylarda yatak kapasitesini 760'tan 969'a çıkarmış ve birçok yeni birimi faaliyete geçirmiştir. Ayrıca, kanser tedavisi için modern bir bina ve gelecek için umut merkezi yaratmak hedeflenmiş ve 320 yataklı Onkoloji Hastanesi projesi hazırlanmıştır. Bölge için büyük umut olacak bu hastane 2018 yılında hizmete girecektir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bilimsel gelişmelere öncülük yapmaya ve hastalarına en iyi şekilde şifa olmaya devam edecektir."

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Akdeniz ÜniversitesiAntalyaHastane
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