Akdeniz ve Ege'ye özgü balık türleri Karadeniz'de

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Karadeniz'de araştırma yapan bilim insanları Akdeniz ve Ege'ye özgü bazı balık ve yengeçlerin Karadeniz'e gelerek burada üremeye ve stok yapmaya başladığını tespit etti.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır yaptıkları araştırma sonucunda Akdeniz ve Ege'de yaşayan birçok türün Karadeniz'e bir şekilde girdiklerini ve buraya adapte olduklarını belirlediklerini söyledi.

Konuyla ilgili bilimsel çalışmalarının devam ettiğini aktaran Aydın, sürekli Karadeniz'e dalış yaparak bu tespit ve araştırmaları sürdürdüklerini belirtti.

Son yapılan çalışmada Akdeniz'e özgü mavi yengeçlere Karadeniz'de çok sık rastlandığını dile getiren Aydın, "Mavi yengeçler Akdeniz'de ticari olarak da tüketilen kıymetli bir yengeç türü. Biz iki gün arayla biri dişi, diğeri ise erkek olmak üzere iki birey tespit ettik. Bu tespitimiz Orta Karadeniz için bir ilkti." dedi.

Aydın, mavi yengeçlerin yanı sıra Karadeniz'e sonradan giren balık türlerini de tespit etme imkanı bulduklarını anlatarak "Karadeniz'e ait olmayan ancak daha sonra Karadeniz'e girmiş ve buraya yaşamaya başlayan yaklaşık 25 balık türü tespit ettik. Bu balıkların Karadeniz'de bir stok oluşturduğu ve burada çoğaldığı da söylenebilir." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu yengeç ve balıkların Akdeniz ve Ege Denizi'nden insan kaynaklı ya da ticari gemilerin alt yüzüne takılarak Karadeniz'e geldiğini tahmin ettiklerini de vurgulayan Aydın, özellikle Karadeniz'in kuzey kesiminde yeni türlere daha sık rastlandığını ifade etti. Aydın, şöyle devam etti:

"Son yıllarda yapılan çalışmalar Karadeniz'de 161 balık türünün olduğunu göstermektedir. Ancak Karadeniz'e ait olmayan ve Karadeniz'de sonradan gelen 25 tür daha bulunmaktadır. Bu türler tarafımızdan rapor edilmektedir. Bundan sonraki tespitlerimiz bu türlerin ticari boyutta avlanıp avlanılamayacağı yönünde olacak ya da bunların ne kadar üredikleri ve stok yaptıkları belirlenecek."

"Çipura ve mırmır Karadeniz'de artmaya başladı"

Aydın, Akdeniz'e özgü olarak bilinen çipura ve mırmır balığının Karadeniz'de çok sık artmaya başladığını belirlediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Karadeniz'de çipuranın varlığı biliniyordu ama son zamanlarda bunun sayısı da çok ciddi artmaya başladı. Yine çipuranın haricinde mırmır balığı var. Mırmır balığı da Ege ve Akdeniz'e özgü bir balık türü olarak bilinmekte. Sivriburun karagöz çeşidini de bunların içerisinde dahil edebiliriz. Aynı şekilde çizgili hani veya yazılı hani türlerinin de son yıllarda Karadeniz’de arttığı tarafımızca tespit edilmiştir. Kayalık bölgelerde yaşar, beyaz etli ve çok lezzetli bir türdür. Bu balıkların bundan sonra da Karadeniz'de çoğalmaya ve stok yapmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz."

Karadeniz’in fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişimlerinin her geçen gün daha çok Akdenizleştiğini gösterdiğini savunan Aydın, bu balıkların Karadeniz'i de tercih etmesinin ana nedeninin ise su sıcaklığının değişmesi olarak gösterebileceğini vurguladı.

Doç. Dr. Aydın, Karadeniz'de mersin balığı ile kalkan balığının stoklarında çok ciddi azalma olduğuna dikkati çekerek Karadeniz'i ayakta tutan balık türlerinin istavrit ve hamsi olduğunu kaydetti.