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Akdeniz'de 339 kaçak göçmen kurtarıldı

MADRİD (AA) - İspanya, Fas'tan gelerek ülkenin güneyindeki Cebelitarık Boğazı'nı geçmeye çalışan 7 teknedeki 339 yasa dışı göçmeni kurtardığını bildirdi.İspanya Deniz Kurtarma Biriminden yapılan açıklamada, Fas'tan gelen 7 ayrı...

Akdeniz'de 339 kaçak göçmen kurtarıldı

MADRİD (AA) - İspanya, Fas'tan gelerek ülkenin güneyindeki Cebelitarık Boğazı'nı geçmeye çalışan 7 teknedeki 339 yasa dışı göçmeni kurtardığını bildirdi.

İspanya Deniz Kurtarma Biriminden yapılan açıklamada, Fas'tan gelen 7 ayrı teknenin yolunun Akdeniz'de kesildiği ve teknelerdeki 339 kaçak göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Kurtarılan kişilerin Cebelitarık'taki Tarifa kentine getirildiği belirtilen açıklamada, göçmenlerden 34'ünün Sahraaltı Afrika, geri kalanının da Mağrip ülkelerinden olduğu ifade edildi.

Cebelitarık kıyısında İspanyol toprağı olan iki küçük liman şehri Cueta ve Melilla son dönemde, ülkelerindeki yoksulluktan ve çatışmalardan kaçan Afrikalı yasa dışı göçmenlerin akın ettiği yerler haline geldi.

Sınırda ay başında çıkan arbedede 300 kişilik kaçak göçmen grubundan 187'si güvenlik güçlerini aşarak Cueta'ya ulaşmayı başarmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Göçmenİspanya
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