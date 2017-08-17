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Akdeniz'de 68 kaçak göçmen kurtarıldı

RABAT (AA) - Fas'tan yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 68 göçmenin Akdeniz'de kurtarıldığı bildirildi. Fas Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Midyak kentinden yola çıktığı belirlenen 3 deniz botunda...

Akdeniz'de 68 kaçak göçmen kurtarıldı

RABAT (AA) - Fas'tan yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 68 göçmenin Akdeniz'de kurtarıldığı bildirildi.

Fas Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Midyak kentinden yola çıktığı belirlenen 3 deniz botunda bulunan 28 Afrikalı kaçak göçmen Cebelitarık açıklarında kurtarıldı.

Açıklamada ayrıca, İspanyol donanmasıyla ortaklaşa yapılan çalışmalarda da 40 göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yıl başından bu yana 100 binden fazla kaçak göçmen Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaştı.


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Anahtar Kelimeler:
AkdenizFasGöçmen
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