Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Akdeniz'de fırtına uyarısı

- Finike-Anamur arasında rüzgarın hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkması bekleniyor

Akdeniz'de fırtına uyarısı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesi ile Mersin'in Anamur ilçesi arasında bugün akşam saatlerinden sonra fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'nın Finike ilçesiyle Mersin'in Anamur ilçesi arasındaki denizlerde, rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AkdenizAnamurFırtınaFinike
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.