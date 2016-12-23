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Akdeniz'de kar ve fırtına

- Mersin'in Mut ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 50 santimetreye, kırsalda ise 1,5 metreye ulaştı - Fırtına nedeniyle Osmaniye'de reklam panoları devrildi, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan hacizli bir gemi sürüklendi

Akdeniz'de kar ve fırtına

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde etkili olan kar, Hatay ve Osmaniye'de ise fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Mut'ta çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren yağıştan dolayı kar kalınlığı ilçe merkezinde 50 santimetre, kırsalda ise yaklaşık 1,5 metre olarak ölçüldü.

Evinin çevresinde kar temizliği yapan ilçe sakinlerinden Alaaddin Buçak, AA muhabirine, ilçeye 3-5 yılda bir kar yağdığını belirterek "Benim şahit olduğum 50 yılın en yoğun karı yağdı. Böyle bir kışı uzun zamandır yaşamamıştık." dedi.

Belediye ekiplerinin kapalı olan 71 mahalle yolunda kar temizleme çalışması sürdürdüğü bildirildi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceğini belirtti.

- Osmaniye ve Hatay'da fırtına

Osmaniye'de dünden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin tabelaları ve telefon direkleri zarar gördü, büyük reklam panoları devrildi.

Issızca köyünde ise Mehmet Aydoğan'a ait içinde 50 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısı çöktü. Hayvanlar kurtarıldı.

Hatay'da ise yaklaşık 3 buçuk yıldır İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan ve üzerinde 25 milyon avroluk haciz olduğu öğrenilen 193 metre uzunluğunda, 33 bin grostonluk İngiltere bayraklı 'Aqua Hercules' isimli gemi, ilçede 2 gündür şiddetini arttırarak devam eden fırtına nedeniyle körfez açıklarına sürüklendi.

İskenderun Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, rüzgar hızının saatte 50 kilometrenin üzerine çıktığını kaydetti.

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