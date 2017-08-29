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Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, Doğu Akdeniz'de sismik arama ve sondaj faaliyeti yürüten Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine koruma sağlandı

Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri

ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Göksu fırkateyni, Doğu Akdeniz'de sismik arama ve sondaj faaliyeti yürüten Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ve koruma görevi yürüttü.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının dünkü günlük faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de görevli TCG Edremit isimli mayın gemisi, deniz eğitimleri kapsamında İtalya'nın La Spezia şehrine gitti.

Barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere, sürekli deniz yeteneği sağlama amacıyla oluşturulan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Kuşadası, Ege Denizi'nde NATO'nun düzensiz göçle mücadele harekatına katıldı.

Doğu Akdeniz'de petrol ulaştırmasının güvenliğini tesis etme, bölgedeki muhtemel risk ve tehdit unsurlarına karşı varlık göstererek caydırıcılık sağlama ve NATO'nun bölgedeki deniz güvenliği çabalarını destekleme amacıyla yürütülen Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında, TCG Göksu, bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirdi.

TCG Göksu fırkateyni, Doğu Akdeniz'de sismik arama ve sondaj faaliyeti yürüten Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ve koruma görevi sağladı.

Yasaklanan silah ve malzemenin Lübnan kara suları ve limanlarına girişini tespit etmek amacıyla Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekatı'na katılan TCG Doğan ise Lübnan açıklarında karakol görevi gerçekleştirdi.

Harekat eğitim faaliyetlerinde 9 gemi seyir icra etti.

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