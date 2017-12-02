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"Akdeniz'den Bakış: Neden Irak" paneli

- Irak'ın Ankara Büyükelçisi Ekber el-Alevi: - "Türkiye ve Irak arasında stratejik bir ilişki var. Biz dünyanın merkezindeyiz, komşuyuz ve komşu olmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çok önemli" - "Şehirlerimizin yeniden inşası için çalışacağız, aynı zamanda ekonomimizi çeşitlendirmeye ağırlık vereceğiz. Bu sizin için daha çok iş fırsatı anlamına geliyor. Bu konularda çok tecrübeli olduğunuzu biliyoruz"

ŞANLIURFA (AA) - Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber el-Alevi, Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin gelişmesini istediklerini belirterek, "Türkiye ve Irak arasında stratejik bir ilişki var. Biz dünyanın merkezindeyiz, komşuyuz ve komşu olmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çok önemli." dedi.

Alevi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının (ŞUTSO) ev sahipliğinde düzenlenen, Irak'taki yatırım fırsatlarının ele alındığı, "Akdeniz'den Bakış: Neden Irak" konulu panelde yaptığı konuşmada, Türkiye ve ülkesinin geçmişten gelen dostluğuna işaret etti.

Irak'ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Alevi, "Türkiye ve Irak arasında stratejik bir ilişki var. Biz dünyanın merkezindeyiz, komşuyuz ve komşu olmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çok önemli. Tarihi, ekonomik, geleneksel ve dini, her anlamda çok fazla ortak yönümüz var. Bizim ekonomilerimiz birbirini tamamlıyor. Irak'ın zengin petrol üretimi var. Bugün itibariyle ham petrol ihracatımız günlük 4 milyon dolar. Üretimimizi ve ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Enerjide, tarımda, birçok alanda yenilikler yapmaları gerektiğini belirten Alevi, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Türkiye'nin tecrübelerine güveniyoruz. İki ülkenin birlikte iş yapması menfaatleri gereğidir. İlişkilerin artırılmasını istiyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmine bakacak olursak 2003-2004 yıllarında 1 milyar doların altında bir ciromuz vardı, şu anda 30 milyar dolara çıkmış durumda. Bu her iki ülkenin yöneticilerinin başarılı çalışmaları sayesinde oldu ancak daha yüksek rakamlara ulaşacak potansiyellerimiz var."

- "İş adamlarımız sizinle çalışmak istiyor"

Alevi, Irak'ın zor bir süreçten geçtiğine ve son yıllarda DEAŞ gibi bir terör örgütüyle mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Şehirlerimizin yeniden inşası için çalışacağız, aynı zamanda ekonomimizi çeşitlendirmeye ağırlık vereceğiz. Bu sizin için daha çok iş fırsatı anlamına geliyor. Bu konularda çok tecrübeli olduğunuzu biliyoruz. İş adamlarımız sizinle çalışmak istiyor." dedi.

ŞUTSO Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol da Irak'ın dost bir ülke olduğunu belirterek, bu dostluğun devamı ve iki ülke dış ticaretinin gelişimi için gayret göstermek gerektiğini kaydetti.

Soru-cevap bölümünün ardından sona eren panele, Irak Ticari Ateşesi Tharwat Akram Salman, Akdeniz Yabancı Ülkeler ve İşadamı Dernekleri Platformu Başkanı Hikmet Kenan Yozgatlı, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Nevaf Kılıç, iş adamı ve sanayiciler katıldı.

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EkonomiGelişmeHişam Ali Ekber El-AleviIrakIhracatStratejik IlişkişanlıurfaTürkiye
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