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Akdeniz'in en büyük Ro-Ro gemisi Türkiye'de

- Denizcilik ve lojistik şirketi DFDS'nin Türkiye'ye getirdiği 237 metre uzunluğundaki Akdeniz'in en büyük Ro-Ro gemisi, "Ephesus Seaways" adıyla hizmete girdi

Akdeniz'in en büyük Ro-Ro gemisi Türkiye'de
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İSTANBUL (AA) - Denizcilik ve lojistik şirketi DFDS'nin Türkiye'ye getirdiği Akdeniz'in en büyük Ro-Ro gemisi, "Ephesus Seaways" adıyla hizmete girdi.

U.N. Ro-Ro’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük Ro-Ro operatörü U.N. Ro-Ro’nun Akdeniz İş Birimi’ne bağlı olduğu Avrupa’nın denizcilik ve lojistik devi DFDS, Türkiye’deki güçlü yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda DFDS’nin Türkiye’ye getirdiği 237 metre uzunluğundaki Akdeniz’in en büyük Ro-Ro gemisi, DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder Gellert Pedersen ve DFDS Akdeniz İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Selçuk Boztepe’nin ev sahipliğinde, U.N. Ro-Ro Pendik Limanı’nda düzenlenen isim verme töreniyle hizmete girdi.

Antik Efes kentinden alınan ilhamla "Ephesus Seaways" adı verilen gemi, 6 bin 700 liner metre kapasitesiyle hizmet verecek. Gemi, aynı zamanda Türkiye ile AB arasındaki rotalarda DFDS müşterilerine hizmet verecek en büyük Ro-Ro gemisi olma özelliği taşıyor. İstanbul’dan hareket edecek "Ephesus Seaways", 12 Mart’ta Trieste’ye ulaşacak.


- "Uluslararası nakliyecilere geniş hizmet kapasitesi sunacak"


Açıklamaya göre, törende konuşan DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder Gellert Pedersen, yeni gemilerini müşterilerinin hizmetine sunmaktan dolayı son derece gururlu olduklarını belirterek, "6 bin 700 liner metrelik 450 tır taşıma kapasitesine sahip yeni gemimiz, Türkiye ve Avrupa arasında hizmet veren uluslararası kara yolu nakliyecileri ve lojistik şirketlerine çok daha geniş bir hizmet kapasitesi sunacak." ifadesini kullandı.

DFDS Akdeniz İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Selçuk Boztepe de "Ephesus Seaways"ın Çin'in Jinling Tersanesi tarafından sipariş üzerine üretilen 6 Ro-Ro gemisinden ilki olduğunu, geminin şirketin Akdeniz'deki mevcut ağında hizmet vereceğini bildirdi.

Boztepe, "Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren gemilerimize, çalışanlarımızın önerileriyle Türkiye'deki UNESCO kültür miraslarının ismini verme kararımız kapsamında 'Ephesus Seaways' adı verildi. DFDS’nin bu güçlü yatırımının ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, "Ephesus Seaways", U.N Ro-Ro Pendik Limanı’ndan Türk bayrağıyla ilk kez Türk kara sularında sefere çıkan dev bir Ro-Ro gemisi olarak Türk ihracatçısına ve Türkiye ekonomisine hizmet verecek. Yeni Ro-Ro gemilerinin ikincisinin de, ilkbaharın sonuna doğru Türkiye’deki filoya katılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
U.N. Ro-Ro
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