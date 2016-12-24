Akdeniz’in limonu Kapadokya'da lezzet kazanıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen 115 bin ton limon, Kapadokya'daki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

Yer altına oyularak yapılan, herhangi bir enerjiye gerek duymaksızın faaliyet sürdüren doğal depolar, ortam koşulları sayesinde limonun kalın kabuklarının incelip, sulanarak lezzetli hale gelmesini sağlıyor.

Akdeniz'de ağaçlardan toplanarak kasalara konulan limonlar, tır ve kamyonlarla Nevşehir'e getiriliyor. Kayadan oyma depolarda sandık içinde dört ay bekletilen limon, daha sonra yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor.

Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki doğal depolarda her yıl 6 milyon sandıktan fazla limonun muhafaza edildiğini belirtti.

Limon sandıklarının, aralık-mart ayları arasında depolara taşındığını anlatan Yılmaz, "Kayadan oyma depo doğal bir ortamdır, hiçbir teknolojik unsur ve enerji kullanılmamaktadır. Depolarda limon stres yapmadan olgunlaşarak kaliteli hale gelir. 4 aylık depolama sonrasında 18 kilogram giren sandıktaki limon, olgunlaşıp, lezzet ve aroma kazanıp 23 kilogram olarak çıkar." dedi.

- Limon ağacı olmayan kentten binlerce ton limon ihraç ediliyor

Yılmaz, bölgede limon ağacı olmamasına karşın binlerce ton ürünün buradan sevk edildiğini aktararak, doğal depoda kazandığı aroma ve lezzet bakımından limonun birinci sınıf olduğunu, bu nedenle Avrupa ülkelerinin özel tercih sebebi haline geldiğini söyledi.

Yer altı depolarında bekletilen limonun pazara sunulmasının ardından raf ömrünün de uzadığını vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğal depolardaki limon, dinlenme periyodundan sonra iç piyasa ile Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya’ya ihraç edilmektedir. Avrupa ülkeleri doğal depolarda olgunlaşan limonu, lezzet ve aroma kalitesi 1. sınıf olduğu için tercih etmektedir. Yer altı depolarında olgunlaşan limonun raf ömrü de uzamaktadır. Çürüme ve fire durumu da yer üstü depolarına kıyasla çok düşük seviyededir."

- Sektör haline gelen depoculuk istihdam sağlıyor

Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit de limon depoculuğunun merkezi konumundaki beldelerinde, son yıllarda sektörün yaygınlaşmasıyla işsizliğin ortadan kalktığını dile getirdi.

Depoculuk sektör haline gelince istihdamın arttığına dikkati çeken Yiğit, yatırımcıların yeni depolar oluşturmak için çalışmalar yürüttüğünü de ifade etti.

Yer altı doğal depo işletmecisi Yavuz Önal da limon üreticisinin ürünü kaliteli ve lezzetli kıvama ulaştırmak amacıyla bölgedeki yer altı depolarını tercih ettiğini belirterek, depoya konulan limonun bir yıl boyunca hiç bozulma olmadan saklanabildiğine dikkati çekti.