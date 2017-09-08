Akfen Genel Müdür Yardımcısı Samsunlu görevinden ayrılacak

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kadri Samsunlu görevinden ayrılma kararı aldı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Akfen Holding AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kadri Samsunlu'nun, 2010 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden 15 Eylül Cuma günü itibarıyla ayrılma kararı aldığı, yerine şirketin Finansman Koordinatörü Gülbin Uzuner Bekit'in atandığı bildirildi.

Bu arada, Hüseyin Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü oldu. Samsunlu, 18 Eylül 2017 itibarıyla görevine başlayacak.



