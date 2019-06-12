Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda ekonomi hasan Hasan Ekin Sezer
LPG üretimi azaldı
LPG üretimi azaldı
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı

Akfen Holding'den pay devri

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding, TAV Yatırım Holding AŞ'de bulunan 21 milyon 783 bin 500 TL değerindeki payın Gazelle Yatçılık Gayrimenkul Turizm Otomotiv İç ve Dış Ticaret'e devrinin pay defterine işlenmesi için bugün şirkete bildirildiğini...

Akfen Holding'den pay devri
banner17

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding, TAV Yatırım Holding AŞ'de bulunan 21 milyon 783 bin 500 TL değerindeki payın Gazelle Yatçılık Gayrimenkul Turizm Otomotiv İç ve Dış Ticaret'e devrinin pay defterine işlenmesi için bugün şirkete bildirildiğini duyurdu.

Akfen Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Akfen Holding AŞ, TAV Yatırım Holding AŞ'de bulunan, şirketin toplam sermayesinin yüzde 21,68'ini temsil eden her biri 500 TL nominal bedelli 21 milyon 783 bin 500 TL değerinde 43 bin 567 adet C grubu pay, 10 Mayıs 2019 tarihli sözleşmeye istinaden 29 Mayıs 2019'da 500 bin dolar bedelle Gazelle Yatçılık Gayrimenkul Turizm Otomotiv İç ve Dış Ticaret AŞ'ye devir ve teslim etmiş, pay devri, devrin pay defterine işlenmesi için bugün şirkete bildirilmiştir. Süreç ile ilgili olarak yasal mevzuata uygun güncellemeler yapılacaktır." denildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akfen Holding
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5