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Akfen İnşaat'ın Bulvar Loft projesine 1,5 ayda 200 aile taşındı

- Mayıs 2019'da daire sahiplerine anahtarları teslim edilen Bulvar Loft projesinde 1,5 aylık sürede yaklaşık 200 aile yeni evlerine taşındı

Akfen İnşaat'ın Bulvar Loft projesine 1,5 ayda 200 aile taşındı
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İSTANBUL (AA) - Akfen İnşaat'ın 556 milyon lira yatırımla tamamladığı Bulvar Loft projesinde 1,5 ayda yaklaşık 200 aile yeni evlerine taşındı.

Akfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin, Ankara’nın planlı yapılaşmaya sahip yeni konut stokunu içinde bulunduran İncek bölgesinde söz verdiği tarihte tamamladığı Bulvar Loft projesinde yaşam hızlı başladı. Mayıs 2019'da daire sahiplerine anahtarları teslim edilirken, aradan geçen 1,5 aylık sürede yaklaşık 200 aile yeni evlerine taşındı.

556 milyon TL’ye mal olan ve 37 dönümlük arazi üzerinde yükselen Bulvar Loft projesinde toplam 6 blokta, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 olmak üzere 16 farklı daire tipi bulunuyor.

Projede genişlikleri 66 ila 350 metrekare aralığında değişen toplam 822 adet konut var. Yüzde 75’i yeşil peyzaj donatı alanlarına ayrılan Bulvar Loft projesinin merkez kısmında ise 10 bin metrekare üzerinde 31 adet ticari alanın yer aldığı yaşam merkezi yer alıyor.

- Oturuma hazır dairelere hemen taşınma fırsatı

Ulaşım kolaylığının yanı sıra çevresinde bulunan eğitim kurumları, yargı kampüsü ve yaşam alanlarına yakınlığı bakımından bir çekim merkezi üzerine kurulan Bulvar Loft’ta oturuma hazır, hemen taşınılabilecek dairelerin 350 bin ile 1 milyon 700 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışına devam ediliyor.

Akfen İnşaat, projede satış ve kiralamaları Loft Trade markasıyla şirket bünyesinde gerçekleştiriyor.

Sosyal donatı özellikleriyle de öne çıkan Bulvar Loft’ta fitness center, kapalı yüzme havuzu, güneşlenme terası, açık satranç, basketbol, boccia sahalarının yanı sıra hobi odası, cep sineması, paten pisti, güneş bahçesi, fire pit gibi oturumcuların sosyal hayatına renk katan alanlar da bulunuyor.

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