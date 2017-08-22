Akhanlı'nın serbest bırakılması

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı'ndan, "Kırmızı Bülten"le aranan T-HKPC terör örgütü üyesi Erdoğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuya ilişkin açıklamaları üzerine, "Akhanlı'nın serbest bırakılmasıyla sonuçlanan bu gelişmelerin, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel'in açıklamalarından sonra gerçekleşmesi manidardır. Elbette ki özellikle Almanya Başbakanı tarafından INTERPOL kanallarının ülkemiz tarafından suistimal edilmesi suçlaması kabul edilemez" değerlendirmesi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan Akhanlı hakkında 1984'te iki örgüt üyesi ile İstanbul Tahtakale'deki bir döviz bürosuna düzenledikleri saldırıda iş yeri sahibini öldürmek ve örgüt adına silahlı soygun gibi adi suçlarından yakalama kararı çıkartıldığı hatırlatıldı.

Yargıtay kararı sonrasında Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine 21 Kasım 2013'ten itibaren hakkında "Kırmızı Bülten" çıkartıldığı belirtilen Akhanlı'nın halen Türkiye'de de arandığı kaydedidi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akhanlı'nın serbest bırakılmasıyla sonuçlanan bu gelişmelerin, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel'in açıklamalarından sonra gerçekleşmesi manidardır. Elbette ki özellikle Almanya Başbakanı tarafından INTERPOL kanallarının ülkemiz tarafından suistimal edilmesi suçlaması kabul edilemez. Çünkü INTERPOL teşkilatının kendi kurallarını hiçe sayarak bu Kırmızı Bülteni askıya alması da güvenilirliğini ve tarafsızlığını sorgulamaya açmıştır."

Açıklamada, ayrıca, Erdoğan Akhanlı'nın adının karıştığı saldırı olayından sonra yaşanan sürecin kronolojik sıralamasına da yer verildi.

Buna göre; T-HKPC terör örgütü üyesi Erdoğan Akhanlı, 20 Ekim 1984'te beraberindeki iki örgüt üyesi ile İstanbul Tahtakale'deki bir döviz bürosuna düzenledikleri saldırıda iş yeri sahibini öldürerek, örgüt adına silahlı soygun gerçekleştirdi.

14 Mayıs 1998'de Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarılan Akhanlı, 10 Ağustos 2010'da Almanya pasaportu ile Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı. İşlediği suçtan beraat eden şahıs hakkındaki hükmün Yargıtay tarafından bozulması üzerine, Adalet Bakanlığı Akhanlı hakkında "Kırmızı Bülten" talep etti. Bu talep INTERPOL Genel Sekreterliği Hukuk Bürosu tarafından tüzüklerine uygunluğu onaylandıktan sonra Akhanlı hakkında 21 Kasım 2013'de "Kırmızı Bülten" çıkartıldı.

Almanya'daki adresi 12 Aralık 2014'te tespit edilen Akhanlı'nın iadesi talep edildi. 28 Ocak 2015'te Alman INTERPOL'ünden alınan cevapta, "şahsın Alman vatandaşı olduğu ve ancak kendisi rıza gösterirse iadesinin gerçekleşebileceğini ve şahısla yaptıkları görüşmede iadesine rıza göstermediği" gerekçesiyle Türkiye'nin talebi reddedildi. Bu süreçte Alman makamları söz konusu "Kırmızı Bülten" hakkında itirazda bulunmadı.

İspanyol INTERPOL'ünden 19 Ağustos 2017'de alınan mesajda, Erdoğan Akhanlı'nın Türkiye'nin yayınladığı "Kırmızı Bülten"e istinaden gözaltına alındığı bildirildi. Bu bilgi aynı gün Adalet Bakanlığı'na iletilerek, İspanya'dan Akhanlı'nın "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi" (SİDAS) hükümlerine göre geçici olarak tutuklanması talep edildi.

INTERPOL Genel Sekreterliği'nden alınan mesajda, INTERPOL veri tabanındaki verilerin INTERPOL Anayasası ile uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi ilkesini düzenleyen INTERPOL Veri İşleme Kurallarının 74 (2)/e bendine istinaden Erdoğan Akhanlı hakkındaki "Kırmızı Bülten"in sistemden geçici olarak kaldırıldığı görüldü. Bunun ardından Akhanlı serbest bırakıldı.

Açıklamada, basına yansıyan haberlerin aksine Erdoğan Akhanlı hakkındaki "Kırmızı Bülten"de yer alan suç fiillerinin adi suç ögesi barındırdığı, olayda masum bir sivilin öldürüldüğü ve dolayısıyla bu durumun INTERPOL Anayasası'na aykırılık teşkil etmediği değerlendirilerek, INTERPOL Genel Sekreterliği'ne mesaj gönderildiği vurgulandı.