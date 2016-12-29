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Akif'in yazdığı "Sebilürreşad" yeniden basılıyor

- İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı Sıratımüstakim dergisinin 8. cildi "Sebilürreşad" adıyla Bağcılar Belediyesi tarafından yayımlandı

Akif'in yazdığı

İSTANBUL (AA) - İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı Sıratımüstakim dergisinin, 183'üncü sayıdan itibaren Sebilürreşad adını almasıyla yayınlanan nüshalarının bir kısmının birleştirilmesiyle oluşan 8. cildi, Bağcılar Belediyesi tarafından basıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından basılan Sıratımüstakim dergisinin 8. cildi çıktı. Derginin, 183'ten 208'inci sayıya kadar olan nüshalarından meydana gelen 8. cildi, Sebilürreşad ismiyle yayımlandı. Dergi o dönemin sosyal, siyasi ve ekonomik olaylarına ışık tutuluyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, derginin o dönemin birçok yönüne ışık tutan bir eser olarak öne çıktığını belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milletimiz Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale ruhunu ortaya koydu. O dönemin ruhuyla meydanları ve sokakları doldurarak darbe girişiminde bulunan üniformalı hainleri püskürttü. Ülkemizin işgal edilmesine izin vermedi. Milli ve manevi değerlere ışık tutan böyle eserlerin önemi büyüktür." ifadelerini kullandı.

İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra yayın hayatına başlayan Sıratımüstakim dergisinin ilk 182 sayısı aynı isimle, sonraki 459 sayısı ise Sebilürreşad ismiyle çıkarıldı. 1925 yılında kapatılan dergi, 1948'den itibaren tekrar yayınlanmaya başlandı ve 1966 yılına kadar Sebilürreşad ismiyle yayın hayatını sürdürdü.

Derginin Osmanlı Türkçesiyle 1925 yılına kadar yayımlanan 641 sayılık ilk dönemi Bağcılar Belediyesince tekrar basılırken, proje tamamlandığında toplam 25 ciltlik külliyat ortaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesiİstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif ErsoySıratımüstakim
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