Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe otomotiv Çağdaş Kaya
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi

Akıllı güvenlik yüzüğü Wing, Arıkovanı’nda destekçileri bekliyor

- Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, yeni projeleri destekçilerle buluşturmayı sürdürüyor

Akıllı güvenlik yüzüğü Wing, Arıkovanı’nda destekçileri bekliyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, yeni projeleri destekçilerle buluşturmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in parlak fikirleri ürüne dönüştüren girişimcileri, destekçilerle buluşturduğu kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, yeni projelere kapılarını açmayı sürdürüyor. Platformda yer alan yeni proje Wing Akıllı Güvenlik Yüzüğü, kitlesel fonlama kampanyasını başlattı. Seri üretime geçmek için 100 bin TL toplamayı hedefleyen Wing ekibi, her 129 TL’lik destek karşılığında bir adet Wing Akıllı Güvenlik Yüzüğü’nü Mart 2018’de destekçilerine teslim etmeyi hedefliyor.

Saldırıya uğrama ya da benzeri durumlarda kullanılabilecek akıllı güvenlik yüzüğü Wing, temelde bir panik butonu görevi görüyor. Bilkent Cyberpark’ta çalışmalarını sürdüren Kuixo Bilişim Teknolojileri tarafından geliştirilen ürün, dışarıdan bakıldığında sıradan bir yüzük olarak görünüyor, alt kısımda bulunan buton sayesinde kullanıcısının imdadına yetişiyor.

Bir mobil uygulama yardımıyla kullanılan Wing, panik anında daha önceden belirlenmiş kişilere SMS veya bildirim göndererek kullanıcısının tehlikede olduğunu haber veriyor. Lokasyon bilgilerini de paylaşan Wing’in, Türkiye'de kadınlara yönelik olarak yaşanan saldırı durumlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Kullanımı oldukça basit olan Wing’de sinyal göndermek için yüzüğün altında bulunan butona 3 saniye boyunca basılı tutulmak yeterli. Wing, kullanıcısına titreşim ile yardım çağrısını ilettiğinin geri bildirimini veriyor.

Beyaz, siyah, altın ve gümüş olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine de sahip olan Wing, kendi özel tasarımlı kutusuyla geliyor. Mikro USB portu ile şarj edilen Wing, iki haftaya yakın bir pil ömrü sunuyor. Wing Mobil Uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Wing’e destek olmak isteyenler, Arıkovanı’ndaki kampanya sayfasını ziyaret ederek ön sipariş verebiliyor.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
TurkcellWing
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5