Akın Öztürk'ün damadı, eski filo komutanı Karakuş savunma yaptı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, eski Yüksek Askeri Şura Üyesi Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş, hiç kimseye "Ankara üzerinde uç" talimatı vermediğini ileri sürdü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada savunma yapan eski 141. Filo Komutanı Karakuş, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı uçaklarla irtibatın sağlandığı kontrol kulesinde, Uçuş Kontrol Amiri (UKA) olarak görev yaptığını belirtti.

UKA olarak uçaklara doğrudan talimat verme yetkisinin bulunmadığını, hava trafik akışına yönelik tavsiyede bulunabildiğini iddia eden Karakuş, "UKA kulede bulunur ama bu, bütün uçakları yönlendirebilir anlamına gelmez. UKA talimat iletmeyle uğraşmaz, bu onun işi değildir. Kalkışa geçen pilot artık kule ile irtibatını kesmiştir. Kalkışa geçen pilottan kule sorumlu değildir." ifadesini kullandı.

Kuleden uçakları yönlendirdiğine ilişkin iddiaları kabul etmeyen Karakuş, iddiaların asılsız olduğunu, isminin medyada yer alması nedeniyle hedef gösterildiğini öne sürdü.

Karakuş, darbe girişiminin ilk saatlerinde, uçakların havalanmaya başladığı sırada kuledeki herkesin gergin olduğuna işaret ederek, ilk gruptaki uçakların havalandıktan kısa bir süre sonra piste geri gelmesi karşısında şaşırdığını ve duruma anlam veremediğini söyledi. Bu sırada sosyal medyada İstanbul'daki köprülerin askerler tarafından kapatıldığına dair haberleri gördüğünü aktaran Karakuş, bu gelişme üzerine kuledekilerin strese girdiğini, tepkilerini ise bağırarak dile getirdiklerini bildirdi.

Bir astsubayın, "Ben böyle çalışmak istemiyorum" şeklindeki tepkisi üzerine olay gecesi kule amiri olarak görev yapan Yarbay Nihat Altuntop'un uyarıda bulunduğunu belirten Karakuş, "Kuledeki yönlendirmeyi ve idareyi Nihat Altuntop ve personeli yapar. Altuntop, 'Herkes görevini yapsın, siz sadece görevinize odaklanın ve talep edileni yerine getirin' tarzında açıklamalar yapıyordu." iddiasında bulundu.

-"Darbeye yönelik görev dağılımı yapmadım"

Sanık Karakuş, Filo'da düzenli toplantı yaptıklarını, bu toplantılarda "darbe" kelimesinin geçmediğini savundu. Darbe girişimi günü de İngilizce öğrenmeleri, sağlıklarına dikkat etmeleri ve işlerine konsantre olmaları konusunda kursiyerlere uyarılarda bulunmak üzere toplantı yaptığını belirten Karakuş, ancak Terörle Mücadele Harekatı (TMH) yapılacağı bilgisinin gelmesiyle toplantının konusunun da değiştiğini ileri sürdü.

Darbeye hazırlık toplantısı yaparak, darbe girişimi günü kursiyerlerin telefonlarını toplattığı iddialarına yanıt veren Karakuş, bu toplantıda darbeye yönelik görev dağılımı yapmadığını iddia ederek, "48 kursiyere TMH görevi olabileceğini, bu işle iyi tecrübe kazanacaklarını söyledim. Telefon hassasiyetinden de bahsedince bir kaç kursiyer yanlarında telefon olduğunu söyleyince 'getirin' dedim." savunmasını yaptı.

Kadrolu pilotlarla yaptığı toplantıda da TMH görevi olabileceğini söylediğini aktaran Karakuş, "Onlara, kendilerini yormamalarını, en az iki sorti yapabileceklerini ve gelişmelerden haberdar oldukça kendilerine aktaracağımı söyledim." ifadesini kullandı.

Hiç kimseye "Ankara üzerinde uç" talimatı vermediğini ileri süren Karakuş, "Tüm cümleler 'Akın Öztürk'ün damadı diye başlayınca bütün hava kuvvetlerini ben yönetiyormuşum gibi yansıtıldı." dedi.

Evinde ve makam odasında ele geçirilen 1 dolarlara ilişkin de Karakuş, "Evimdeki çekmecemde 113 tane 1 dolar vardı ve saklamamıştım. Doların örgüt içerisindeki anlamını bilsem evde tutar mıyım? 3-4 gün evde saklanırken onları imha etmez miyim? Evimde bulunan 113 tane 1 doları kabul ediyorum ama sümenimin altında bulunduğu ileri sürülen L ve F serisi 2 tane 1 doları kabul etmiyorum." görüşüne yer verdi.

İncirlik'ten ABD'ye gittiği ve dolarlar getirdiği iddialarının "palavra" olduğunu ileri süren Karakuş, "F-16 uçağı ile tatbikat için ABD'ye gittim. İncirlik'ten 3 günde gittim, 3 günde geldim. Herhangi bir yerden dolar getirmedim." ifadesini kullandı.

Duruşmaya yarın Hakan Karakuş'un çapraz sorgusuyla devam edilecek.