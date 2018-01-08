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Akıncı seçimlere katılan parti başkanlarını telefonla aradı

- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisinde temsil hakkı kazanan partilerin başkanlarını sırayla kabul ederek yeni hükümetin kurulma sürecini başlatacak

Akıncı seçimlere katılan parti başkanlarını telefonla aradı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün yapılan erken genel seçime katılan tüm partilerin başkanlarını telefonla aradı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Akıncı, oyların yüzde 35,58'ini alarak seçimleri ilk sırada tamamlayan Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ü kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı da telefonla arayarak tebrik etti.

Seçimlere katılarak demokrasiye yaptıkları katkı dolayısıyla parti başkanlarına teşekkür eden Akıncı, seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Cumhuriyet Meclisinde temsil hakkı kazanan partilerin başkanlarını sırayla Cumhurbaşkanlığında kabul ederek yeni hükümetin kurulma sürecini başlatacağını bildirdi.

- Partilerden hiçbiri tek başına iktidara gelemiyor

KKTC'de dün yapılan erken genel seçimde, partilerden hiçbiri, tek başına iktidara gelebilecek milletvekili sayısına ulaşamadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 35,58 ile birinci sırada yer aldı. Oyların yüzde 20,92'sini alan CTP ikinci sırada geldi. CTP'yi yüzde 17,08 ile HP, yüzde 8,64 ile TDP, yüzde 7,84 ile DP ve yüzde 7 ile YDP izledi.

Ülkede Özgürgün liderliğindeki UBP'nin 18, Serdar Denktaş liderliğindeki DP'nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4 bağımsız milletvekili de dışarıdan destek veriyordu. 50 sandalyeli KKTC Meclisinde muhalefetteki CTP 20 ve TDP 3 sandalyeye sahipti. Mecliste hükümete destek verenlerin dışında bir bağımsız milletvekili daha bulunuyordu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.

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