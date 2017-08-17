Akıncı Üssü darbe davası

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı yapılmış bu darbe girişiminin ve dava sürecinin takipçisiyiz." dedi.

Kan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davayı takip etti.

Duruşmaya verilen arada, davanın görüldüğü Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsü önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Kan, sözlerine 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

15 Temmuz darbe girişiminin en temel insan hakkı olan yaşama hakkına yönelik olduğuna dikkati çeken Kan, şunları söyledi:

"Bu davaları hem TBMM mensupları olarak, hem teşkilatlar olarak, hem de AK Parti İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın, şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanındayız. Bugün de mahkeme salonu oldukça kalabalıktı. Bundan büyük memnuniyet duydum. Şehit ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Sivil toplum örgütlerine de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onlar da şehit ailelerini yalnız bırakmıyorlar. Ankara'da, İstanbul'da, farklı illerimizde, her nerede böyle bir dava varsa biz takip ve destek için vatandaşlarımızın yanındayız. Biz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı yapılmış bu darbe girişiminin ve dava sürecinin takipçisiyiz. Davalar neticelene kadar biz her gün buradayız."

Duruşma salonunda zaman zaman gerginlikler olduğu hatırlatılarak bu konudaki değerlendirmesi sorulan Kan, "Mahkeme ortamı kolay bir ortam değil. Aileler sevdiklerini kaybetmişler. Hayatlarının altüst olduğu bir süreçteler. Onların kaybettikleri, şehitlerimiz ölmediler, aramızdalar ama o hasret daima onlarla olacak. Kolay bir süreç değil" ifadesini kullandı.

Yargılama süreci boyunca bağımsız mahkemelerin çalışmasına da şahit olduklarını aktaran Ravza Kavakcı Kan, "Masum insanlara silah döndürecek kadar acımasız, ahlaksız, insanlıktan uzak varlıkların her halde mahkeme karşısında 'Ben suçluyum' demesini beklemiyoruz. Onlar bizim için hala sanık. Adalet sistemimiz onlara suçlu dediğinde ve gerekli cezayı aldıklarında biz biraz daha huzura kavuşmuş olacağız." diye konuştu.

Kan'ın konuşmasının ardından bir grup vatandaş, terör örgütü FETÖ'yü protesto etti.







