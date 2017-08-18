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Akıncı üssü davasında 14. celse tamamlandı

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın 14. celsesi, sanık eski Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Şahar'ın çapraz sorgusuyla tamamlandı

Akıncı üssü davasında 14. celse tamamlandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın 14'ncü celsesi, sanık eski Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Haluk Şahar'ın çapraz sorgusuyla tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada savunma yapan Şahar, daha sonra müşteki ve sanık avukatlarının sorularını yanıtladı.

Bazı kursiyer teğmen ve üsteğmenlerin avukatı Serdar Öztürk, duruşmada söz alarak, sanık Şahar'ın savunması ve dosyadaki delil durumundan, sanığın masum olduğuna inandığın belirterek, soru sormayacağını söyledi.

Davanın müdahillerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sanık Şahar'a, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu AWACS uçaklarının, havadaki uçakların durumunu nasıl tespit ettiğini, Muğla'dan havalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının radarda nasıl göründüğünü sordu.

Sanık Şahar da AWACS uçaklarının uçuş planlarını ve çalışma prensiplerini anlattı. Şahar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının da büyük gövdeli uçak olarak radarda görülebileceğini ifade etti.

Şahar, sanık Akın Öztürk'ün sorusu üzerine de 2016 yılının mart ya da nisan ayında Konya'yı ziyaret eden Öztürk'ün ziyaretine ilişkin kayıtlar tutulduğunu, ziyaretten Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın ve dönemin Muharip Hava Kuvvet ve Hava Füze Savunma Komutanı Mehmet Şanver'in haberdar olduğunu kaydetti.

Sanık Öztürk, Şahar'a, "Akıncı Üssü Yuva 4 Misafirhanesine size kurtarmaya gelen ekibin başında ben var mıydım?" sorusunu yöneltti. Şahar da "Evet beni kurtarmaya gelen ekibin başında siz vardınız." yanıtını verdi.

Sanık Selahattin Yorulmaz da "Abidin Ünal o gün çağırma planını hayata geçirseydi bu kadar insan burada sanık olur muydu?" diye sordu. Sanık Şahar, bu soruya yanıt vermedi.

Şahar'ın çapraz sorgusunun ardından avukatı, müvekkilinin savunmasını yaptı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmaya 21 Ağustos Pazartesi günü sanık Ali Eraslan'ın savunmasıyla devam edileceğini belirterek, duruşmayı erteledi.



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Akıncı Hava ÜssüAnkara 4. Ağır Ceza MahkemesiFetöHaluk Şahar
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